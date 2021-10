L’anatra è quel piatto che in Francia abbonda ma che in Italia conosciamo ancora poco. Certamente, ciò dipende da tradizioni gastronomiche diverse e da prodotti della natura leggermente differenti.

L’anatra rientra essenzialmente in questa logica: in Italia le vediamo di più come un uccello naturale e non d’allevamento. Quindi, se vogliamo cucinare un piatto leggermente diverso dalla nostra tradizione, dobbiamo necessariamente prendere spunto dalla sapienza gastronomica francese.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In particolare, il rosmarino e l’anatra francese per un secondo piatto divino pieno di gusto e facile da fare. Basterà seguire i seguenti passaggi e fare attenzione a non bruciare la carne.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per realizzare questo piatto davvero squisito:

1 petto d’anatra;

rosmarino;

aglio.

Ingredienti per la salsa

100 grammi di roquefort;

1 noce di burro;

2 cucchiai di panna.

Rosmarino e anatra francese per un secondo piatto divino pieno di gusto

L’anatra è una carne molto grassa e dunque non abbiamo bisogno di inserire ulteriori oli o burro. Ci dobbiamo ricordare di tagliare per bene la parte della pelle con linee parallele. Ci servirà un coltello affilato, perché la lama deve penetrare per bene fino alla carne.

In questo modo in cottura il grasso della pelle si scioglierà e permetterà alla carne una cottura omogenea. Infatti, andiamo a inserire su una padella rovente il nostro petto d’anatra e dalla parte della pelle. Noteremo che il grasso comincerà a sciogliersi e a diffondersi nella padella. A questo punto, inseriamo il rosmarino e lasciamo che i suoi aromi si fondano con il grasso sciolto.

Ora giriamo il petto e cominciamo a preparare la salsa. In un padellino andiamo a far sciogliere il nostro roquefort con l’aiuto di burro, panna e una frusta. Dobbiamo fare molta attenzione a non bruciare il burro: il suo colore, infatti, non deve mai e poi mai diventare marrone. Il vero colore del burro sciolto è quel giallino che al massimo tende al dorato.

Inseriamo il roquefort poco alla volta, aspettando che ogni pezzo di mescoli bene con il resto della salsa. Quando abbiamo finito di far sciogliere il formaggio, diamo un’ultima girata alla salsa e la facciamo riposare in una scodellina. Ora possiamo prendere il nostro petto, tagliarlo e servirlo in un piatto di portata. Lo accompagneremo con la salsa per la gioia dei nostri amici ospiti.

Approfondimento

Come trasformare le patate in un piatto gourmet con questa sorprendente ricetta.