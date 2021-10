Roma Jewelry Week da oggi con 130 designer, mostre, premi, vernissage e tour guidati

Apre oggi Roma Jewelry Week (RJW) la prima edizione aperta al pubblico dell’evento internazionale dedicato ai gioielli e ai nuovi designer. Una settimana dal calendario fitto di presentazioni, sfilate, performances, esposizioni, per diffonde la cultura del gioiello contemporaneo, d’autore, d’artista e delle realtà orafe storiche italiane.

Col patrocinio del I Municipio di Roma, della Camera di Commercio italo-americana a New York. Promosso dall’associazione Incinque Open Art Monti, prevede l’esposizione delle creazioni di 130 i designer internazionali. Il ciondolo porta Green Pass e l’anello porta Green Pass sono creazioni nate dall’emergenza che catturano l’attenzione della Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ma la lavorazione innovativa di pietre colorate, vetro, abbinamenti particolari di oro, materiali e metalli, la profusione di diamanti di grosso taglio lasciano davvero incantati. Tra i trend più gettonati, l’ispirazione al film Dune e alla gioielleria antica romana, con la forma del serpente, reso famoso da Bulgari.

Il fulcro dell’evento in Via Margutta

Il presidente Alberto Milani, che in passato ha ricoperto ruoli di primo piano nel mondo del gioiello luxury per brand quali Bulgari e Buccellati, assegnerà un premio al designer più meritevole. La creazione vincitrice sarà protagonista di un progetto speciale e approderà su una famosa piattaforma luxury americana.

Il fulcro dell’evento sarà Via Margutta, ma l’archeologia e l’antica architettura romana saranno protagoniste tanto quanto le creazioni contemporanee. È stata creata una forte connessione con i monumenti e le guide turistiche nella capitale; dunque, i visitatori potranno visitare le botteghe orafe partecipanti alla fashion week nei vari quartieri.

Da soli o accompagnati dalle guide che racconteranno la città e la sua identità, il lusso antico e moderno, gli oggetti e i monumenti. Ma non solo: questo evento si preannuncia un successo anche per le vendite. Fra pochi giorni inizierà la Festa del Cinema di Roma 2021, dunque la città si riempirà di star, produttori e appassionati di cinema. Un pubblico spesso ad alto potere di spesa in fatto di gioielli.

Otto percorsi nella grande bellezza

Roma Jewelry Week da oggi con 130 designer, mostre, premi, vernissage e tour guidati. I percorsi saranno otto, coinvolgeranno undici rioni e circa trenta realtà orafe. Durante l’evento saranno organizzate visite nei siti esclusivi e presso tutte le realtà coinvolte. Tra cui Alberto Ercoli, Anna Retico, Argentia Jewels di Roberta Roselli, Arte Libera Tutti di Francesca Zaratti. Ci saranno Claudia Chianese, Fabiano Trionfi, Francesca Petroni Exati, Galleria Continua, Glauco Cambi, Maria Diana, Maria Raissa Risivi. Insieme a Risivi Lab, Mp Gioielli di Marcello Pezzatini, MyriamB di Myriam Bottazzi, Percossi Papi, Risivi gioielli, Epifanio. A Spazio Monti saranno esposti i Bling Bling di Alessandro Arrigo e i collage di Celia Mastorchio Fabbri.

Anche le scuole nel progetto

La RJW ad oggi vanta la partecipazione dell’Università e Nobil Collegio degli Orefici, Gioiellieri, Argentieri dell’Alma Città di Roma e del Console Camerlengo dell’Università e Storico di Arte Orafa Aldo Vitali. Le visite saranno condotte da guide turistiche di AGTAR la maggiore associazione di guide ufficiali di Roma e del Lazio. Tra le scuole partecipanti anche IED Roma. Nonché la scuola di formazione artistica di livello universitario per la moda, il design e la fotografia Accademia Italiana. Presso la Casa Internazionale delle Donne, dal 12 al 16 ottobre, sarà esposta la mostra di Textile Art curata da Bianca Cappello.

Roma Jewelry Week da oggi con 130 designer, mostre, premi, vernissage e tour guidati

La Roma Jewelry Week avrà come evento di punta il Premio Incinque Jewels indetto dall’Associazione Incinque Open Art Monti. Il contest che intende promuovere la cultura del Gioiello Contemporaneo sul territorio di Roma e si svolgerà dal 15 al 17 ottobre. Sarà la prima volta nel sito archeologico Auditorium di Mecenate risalente al 30 a.C. In questa sede saranno esposti al pubblico 58 gioielli d’autore. Una giornata di conferenze per approfondire il tema del gioiello si terrà presso l’Istituto centrale del patrimonio immateriale a cura di OADI, l’Osservatorio per le arti decorative in Italia.