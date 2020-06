Ifr ha stimato in 422.000 i robot industriali venduti a livello mondiale per un giro di affari di 16,5 miliardi di dollari a fine 2018. Le proiezioni per il 2020, 2021 e 2022 si attestano su un tasso di crescita annuo del 12%, con 465 mila attivazioni attese nel 2021 e 584 mila nel 2022. La Cina domina incontrastata il mercato (133.000 spedizioni nel 2018), inseguita dal Giappone (52.000 spedizioni), dagli Stati Uniti (38.100) e la Corea del Sud (37.600). La Germania viene subito dopo, con 30 mila robot industriali circa, seguita da Taiwan (11.300) e dall’Italia in settima posizione, con 8.300 unità. Tra i settori che più richiedono la robotizzazione delle linee produttive, quello automotive.

Bmw ordina 3500 robot per i suoi impianti

Il gruppo automobilistico Bmw ha commissionato a Fanuc, produttore mondiale di automazione di fabbrica con sistemi cnc, robot, macchine utensili e presse, la fornitura di 3.500 robot. Saranno inseriti nelle nuove linee di produzione e impianti tedeschi e internazionali del Gruppo. Entreranno presto in funzione e saranno utilizzati nella produzione delle attuali e future generazioni di modelli Bmw. L’azienda automobilistica tedesca potrà contare su diversi modelli di robot industriali Fanuc, quelli già installati a fine 2019 ma anche robot di nuova concezione sviluppati su misura delle esigenze individuali del cliente. L’impiego riguarderà principalmente la costruzione di carrozzerie e la produzione di porte e cofani. Fanuc inoltre fornirà a Bmw anche complementi periferici, avvalendosi del contributo di produttori di cavi flessibili e sistemi di movimentazione lineare.

Robot in azienda, crescono del 12% all’anno

Robot in azienda, crescono del 12% all’anno. Fanuc, spiega Marco Ghirardello, managing director della divisione italiana, produce oltre 110 modelli di robot tra antropomorfi, collaborativi, sollevatori e robot per il pick & place. Ad oggi, l’azienda ha installato in tutto il mondo più di 600.000 robot in molteplici settori industriali. Questi includono modelli particolarmente potenti come l’M-2000, in grado di trasportare in sicurezza carichi fino a 2,3 tonnellate e spostarli in modo flessibile attraverso i suoi sei assi.