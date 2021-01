Abbiamo degli invitati a cena e vorremmo tanto preparare qualcosa da degustare. Magari abbiamo ancora dello champagne (focus di ProiezionidiBorsa qui) avanzato dalle feste che vorremmo offrire agli ospiti ma non sappiamo proprio cosa abbinarci. Di tutto ciò, ce ne accorgiamo una mezz’oretta prima del loro arrivo e non sappiamo proprio come fare.

Non abbiamo tempo né di mettere qualcosa in forno né di uscire a comprare degli stuzzichini. Che fare? Essenzialmente, seguire questa squisita ricetta. Robiola, salmone affumicato e timo per un antipasto velocissimo e buonissimo.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti che ci occorrono:

a) 200 grammi di salmone affumicato scozzese;

b) 100 grammi di robiola;

c) olio evo;

d) timo.

Ricetta

Un antipasto velocissimo necessita naturalmente di una preparazione che non sfori i cinque minuti. In questo caso ne servono addirittura di meno ma dobbiamo fare molta attenzione a come trattiamo il salmone.

In particolare, se abbiamo un grande filetto che ci resta da Natale dobbiamo tagliarlo con grande cura. Non c’è nulla di peggio di tagliare grossolanamente un pezzo di salmone che, tra l’altro, può valere una fortuna. Inoltre, è un grave errore estetico: il salmone affumicato va assolutamente servito a fette molto fini e regolari. Non stiamo mangiando un hamburger qualsiasi.

Precisato questo punto importante, vediamo la preparazione. In particolare, dovremmo creare dei piccoli crateri con le fette di salmone, magari sovrapponendone due o tre.

Dobbiamo formare, infatti, un cerchio rialzato con uno spazio al centro che ci serve per la robiola. Con molta attenzione, andiamo a mettere la robiola al centro.

Per essere eleganti, non dobbiamo far sovrastare di troppo la robiola dal livello del salmone. Infine, spolverata di timo sulla robiola e un filo d’olio evo sul salmone.

Mettiamo in frigo aspettando che arrivino gli ospiti e via, il piatto è pronto. Buon appetito! Robiola, salmone affumicato e timo per un antipasto velocissimo e buonissimo.