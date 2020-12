Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il roast beef al forno è ideale da servire di domenica. Un piatto leggero, ma anche complicato perché il più delle volte è difficile indovinare la cottura. Una cosa che molti fanno per abitudine è quello di bucare con una forchetta la carne. Questo è sbagliato perché rende il roast beef secco al suo interno e la carne perde il suo effetto delicato diventando poco piacevole. Quindi, per preparare il roast beef al forno, il segreto per una cottura perfetta e non troppo secca è quello utilizzare due cucchiai per girare il roast beef nella cottura. Ecco la ricetta ideale con il processo di preparazione completo.

Ingredienti

Elenco degli ingredienti per preparare la ricetta del roast beef

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) roast beef arrotolato di circa 800 gr;

b) scegliere a piacere un mix aromatico per arrosti, circa due cucchiai;

c) tre cucchiai di olio extravergine di oliva;

d) un bicchiere di vino bianco;

e) brodo;

f)30 gr di burro;

g) un cucchiaio di farina;

h) sale e pepe quanto basta.

Preparazione del roast beef al forno, il segreto per una cottura perfetta e non troppo secca

Cospargere il pezzo di roast beef con il mix di aromi e aggiungere un po’ di pepe. Spalmare bene, massaggiando con le mani il roast beef ripetutamente. Inserire il pezzo di carne in una casseruola, aggiungere l’olio e farlo rosolare, girandolo in tutte le parti più volte. Versare il mezzo bicchiere di vino bianco e farlo cuocere per dieci minuti.

Riscaldare il forno a 200 gradi e inserire la casseruola con il roast beef. Far cuocere per circa 35/40 minuti.

Roast beef al forno, il segreto per una cottura perfetta e non troppo secca è quello di girare più volte la carne, non usare la forchetta ma due cucchiai. Se il fondo tende ad asciugarsi, aggiungere un poco di brodo caldo.

Togliere il roast beef dalla casseruola, togliere lo spago e avvolgerlo in carta di alluminio. Versate il rimanente vino bianco nella casseruola, metterla sul fuoco e lasciare sobbollire per pochi istanti.

Filtrare con un colino e rimetterlo nella casseruola. Sciogliere a parte in un tegamino il burro, incorporare la farina e lasciare che diventi biondo mescolando per alcuni minuti.

Unite il composto ricavato al fondo di cottura del roast beef aggiungere qualche cucchiaio di brodo e cuocere due minuti. Lasciare addensare il composto.

Affettare il roast beef e disporlo in un piatto da portata. Versare sopra un po’ di salsa e servirlo con una salsiera contente la salsa rimasta.