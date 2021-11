Parola d’ordine: “igienizzare”. Come ha ricordato anche recentemente l’OMS una delle superfici particolarmente attaccate dai germi è il pavimento di casa. Qui secondo le statistiche, girerebbero infatti quotidianamente milioni di germi e batteri. Cifra che sale se in casa ci sono anche i nostri amici a quattro zampe. Ecco perché igienizzare i pavimenti e le superfici con cui siamo più a stretto contatto diventa un obbligo per la salute nostra e dei familiari. Intere corsie di prodotti industriali e molto validi sono a nostra disposizione nei supermercati. Molti amano però ancora utilizzare i sistemi delle nonne. Cosa che avevamo visto con successo anche nell’articolo vetri sempre puliti con questo detergente fai da te. Rivoluzionario e molto pratico questo sistema veloce per igienizzare i pavimenti e farli splendere come nuovi.

Una delle azioni più comune della giornata

Lavare i pavimenti di casa è un’azione quotidiana e non particolarmente amata da chi la compie. Uno di quei mestieri domestici che mettono a dura prova anche la schiena e la zona lombare. Ricordiamo anche uno dei consigli degli esperti: lasciare le scarpe fuori di casa. Non introdurle assolutamente negli ambienti più delicati della casa come possono essere le camere da letto. Sotto le suole vanno infatti a vivere e a riprodursi miliardi di batteri. Senza contare che in giornate piovose, portando in casa le scarpe, riempiamo i pavimenti di fango e sporcizia.

Ovviamente non tutti i tipi di pavimento sono uguali. Il parquet andrebbe trattato con prodotti specifici, non solo per igienizzare, ma anche per mantenere la qualità del legno. Il marmo soffre tantissimo alcuni prodotti naturali con forti componenti di acidità come limone e aceto. Per questo motivo, soprattutto se abbiamo fatto un bell’investimento, utilizziamo solo prodotti consigliati dagli esperti. Vediamo invece il caso di un pavimento abbastanza comune, tipico della maggior parte delle abitazioni. Ecco come igienizzarlo con un mix naturale:

un secchio di acqua tiepida;

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia, sia liquido che a scaglie;

3/4 cucchiai di alcol denaturato;

3 cucchiai di aceto bianco, a patto però che il pavimento non sia in grès porcellanato lucido.

Nel caso in cui non avessimo in casa il sapone di Marsiglia, potremmo usare anche del detersivo piatti, ma possibilmente naturale ed ecologico. Pochi lo sanno ma un panno in microfibra si presta benissimo alla pulizia dei pavimenti, alla stregua del “mocio” e del classico straccio.

