Le domeniche invernali sono un’ottima scusa per trascorrere più tempo con la propria famiglia. Data la percentuale altissima di probabilità di brutto tempo, infatti, si tende a rimanere a casa. E quindi si ha, in questo modo, la chance di condividere delle ore in più con i propri cari. E quale momento migliore da condividere se non quello del pranzo? Mangiare insieme la domenica è una vera e propria tradizione italiana. E quindi è giusto rispettarla. Ma questo giorno potrà portare delle sorprese. Infatti, ecco come rivoluzionare totalmente il pranzo della domenica con questo piatto della tradizione: delle squisite linguine alla barbabietola.

Linguine, ecco tutti gli ingredienti necessari

Gli ingredienti necessari per realizzare queste deliziose linguine alla barbabietola. Queste sono le quantità adatte a un pranzo di quattro persone:

– 310 gr di linguine;

– 30 g di nocciole;

– 3 barbabietole, se possibile già cotte;

– 160 g di stracciatella di burrata;

– sale

Come realizzare questa semplice e gustosa ricetta

Per prima cosa, ovviamente, bisogna mettere l’acqua a bollire. Nel frattempo che si aspetta, si dovranno frullare le 3 barbabietole già cotte. Successivamente, con un colino, bisognerà prenderne tutto il succo. Ora, sarà il momento di tritare le nocciole. Eseguiti questi due passaggi, si potranno mettere per qualche secondo gli ingredienti da parte, tornando a occuparsi della pasta. Basterà buttare nell’acqua le linguine, dopo aver aggiunto il sale, e attendere il tempo di cottura.

Successivamente, andranno scolate e messe in una padella, assieme al succo delle barbabietole frullate. Dopo aver mescolato, mantecando con l’acqua di cottura per almeno un minuto, si vedrà un risultato incredibile. La pasta, infatti, avrà lo stesso colore delle barbabietole. E adesso basterà mettere la pasta nei piatti, aggiungendo sulla superficie un cucchiaio di stracciatella di burrata e ricoprendo il tutto con le nocciole tritate. Et voilà! Ecco come rivoluzionare totalmente il pranzo della domenica con questo piatto della tradizione. Ne rimarranno tutti estasiati.

Approfondimento

