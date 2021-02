Rivoluzionare l’aspetto della cucina è possibile con un investimento minino ed innovativo

Con un investimento minino ed innovativo è sicuramente possibile rivoluzionare l’aspetto della nostra cucina.

E forse non è mai stato così semplice ed economico. Non si tratta di tende o gingilli vari, ma bensì di rivestire il piano da lavoro con il microcemento.

Il top della cucina è un elemento protagonista della cucina che con il tempo può rovinarsi per l’usura o altri motivi. La sostituzione può sembrare al principio la soluzione più ovvia, ma nella maggior parte dei casi si può anche rivestire.

Quando il top della cucina inizia a rovinarsi per detergenti ed utilizzo costante, il rivestimento può essere una soluzione invitante per recuperare l’estetica.

Rivestire il top in microcemento offre la possibilità di rinnovare l’ambiente con un restyling veloce ed innovativo. Lo spessore del rivestimento è di circa 3 millimetri e si può scegliere tra le diverse varianti di colore quella perfetta per il proprio arredamento.

Oltre ad essere un rivestimento pratico e una soluzione innovativa è anche un investimento economico. Rivestire il top della cucina può costare dai 50 euro ai 100 euro al metro quadro, in base al tipo di rivestimento che si vuole adoperare.

Molto differente può essere un preventivo per la sostituzione del top della cucina che può variare in base al materiale scelto e dallo spessore. Dai circa 70 euro per un top in laminato al metro quadro ad arrivare ai 400 euro al metro quadro per materiali di qualità come il granito.

Infine da non dimenticare che il top della cucina bisogna preservarlo il più possibile, avendo delle piccole accortezze per non rovinarlo.