Tra le piante più belle e desiderate da vivaisti e neofiti del pollice verde c’è sicuramente la splendida orchidea. Questo fiore meraviglioso è molto comune su davanzali e giardini, ma lo si può tranquillamente sfruttare anche come pianta d’appartamento.

In natura esistono diversi esemplari di orchidea, tutti straordinariamente colorati e vivaci. Ognuno di loro, però, ha bisogno delle cure necessarie per la sopravvivenza. Solo così potremo godere a lungo delle loro incantevoli infiorescenze.

Come molte altre specie floreali, anche le nostre orchidee possono andare incontro a momenti di difficoltà. Il cambio di stagione o i momenti di stress possono incidere sulla loro salute, pregiudicandone la fioritura.

In particolare, potremmo notare che le foglie della piantina sono più secche del normale. Ciò potrebbe significare che l’orchidea non è in forma e non sta molto bene.

Fortunatamente, a questo problema esiste un rimedio tanto semplice quanto efficace. È molto veloce da mettere in pratica e non ci costerà praticamente nulla. Ecco di cosa parliamo.

Un occhio alla cura

L’arrivo dell’autunno o le cure carenti potrebbero avere indebolito la nostra orchidea, devitalizzandola. Ricordiamo che questi sono fiori tropicali, per cui hanno bisogno di attenzioni specifiche.

Concediamogli un minimo di ore di luce al giorno, sia che la teniamo dentro che fuori casa. Guardiamoci bene, però, dalla luce diretta. Per esempio, nel caso la mettiamo sul davanzale, proteggiamola con una tendina o utilizziamo vetri per finestre opachi.

Teniamola alla larga anche da fonti di calore come i termosifoni, che non faranno altro che peggiorare la situazione seccandola ulteriormente. Per ultimo ma non meno importante, cerchiamo di mantenere la temperatura di casa tra 15 e 25 gradi e nebulizziamo frequentemente la chioma.

Rivitalizziamo l’orchidea secca e morente con 1 trucchetto geniale degli esperti fiorai

Nel caso gli accorgimenti appena dati non abbiamo sortito effetto o la nostra piantina stesse già soffrendo, niente paura. Per recuperarla ci basterà ricorrere a uno stratagemma davvero intelligente.

Innanzitutto, dovremo trasferire la piantina in bagno. Poggiamola sul davanzale o sul mobiletto e chiudiamo porte e finestre. Adesso facciamo scendere l’acqua calda della doccia e aspettiamo che il vapore acqueo pervada l’ambiente circostante. Potremo accorgercene dall’appannamento dei vetri.

Potremmo sfruttare questo lasso di tempo per darci una bella sciacquata. Fatto ciò, chiudiamo l’acqua e lasciamo in bagno la pianta un’altra mezzora. A questo punto potremo rimetterla dove la tenevamo prima.

Il vapore della doccia dovrebbe rigenerare l’orchidea, fornendole il giusto apporto di umidità. Il nostro fiore diventerà subito più vivo e rigoglioso e non potrà che ringraziare.

Rivitalizziamo l’orchidea secca e morente con 1 trucchetto geniale degli esperti fiorai come questo e potremo godercela ancora a lungo.

