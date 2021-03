Rivelato il cane che non soffre la solitudine e che si adatta alla routine del padrone. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, decidere di condividere la propria vita con un cane è un’esperienza formativa in grado di stravolgere in positivo la nostra vita. Nessun padrone infatti potrà mai dire il contrario. Ciononostante, prima di accogliere fido in casa dobbiamo essere certi di potercene prendere cura. Consideriamo inoltre il fatto che ci farà compagnia per diversi anni, e che le cose per noi in futuro potrebbero cambiare.

L’importanza della programmazione

Infatti uno degli errori che si fa spesso quando si prende un cane è quello di ragionare sulle proprie abitudini attuali. In parole povere, se al momento disponiamo di molto tempo libero allora ci convinciamo che avremo la possibilità di prendercene cura. Probabilmente sarà cosi. Ma dobbiamo sempre ricordare che fido resterà con noi a lungo, e che se il nostro futuro è incerto e tendente al cambiamento, la decisione andrebbe rivista. Difatti se tra qualche anno faremo un lavoro che ci tratterrà fuori casa quindici ore al giorno, questo potrebbe essere un problema.

La razza giusta

Certamente non abbiamo la palla di vetro, e non sapremo come si evolveranno le nostre vite. Quello che consigliamo tuttavia è di ragionare bene e capire veramente se, a lungo termine, potremo prenderci cura di un cane. Una volta stabilito questo dobbiamo quindi scegliere una razza che si adatti meglio alle nostre possibilità. Esistono infatti esemplari che, più di altri, sopportano qualche ora in più in solitudine. Ideali, dunque, per chi non è in casa tutto il giorno. A questo proposito, oggi ne presentiamo una dalle ottime caratteristiche. Andiamo a vedere quale. Infatti ecco rivelato il cane che non soffre la solitudine e che si adatta alla routine del padrone. Parliamo, come avremo capito, del Levriero. Questa razza rispetto a molte altre si distingue per la sua docilità e calma.

Gli esemplari infatti sono solitamente poco vivaci e apprezzano molto dormire diverse ore dentro casa. Dunque, a differenza di altri cani che non possono in nessun modo stare lontani dal proprio amico umano, i levrieri sopportano maggiormente la solitudine. Se dunque per problemi lavorativi ci capita spesso di star fuori qualche ora in più, vi è una buona probabilità che l’esemplare non si preoccupi. Parliamo infatti di una razza mansueta, in grado di adattarsi alla nostra quotidianità. Detto questo attenzione, ciò non vuol dire che dobbiamo lasciarlo solo al lungo. Il cane ha bisogno di stare con noi il più possibile, come di uscire e di correre almeno un’ora al giorno. Ecco dunque rivelato il cane che non soffre la solitudine e che si adatta alla routine del padrone.