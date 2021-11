Riusciranno le azioni ROSSS ad aggiornare i massimi annuali entro fine 2021? A guardare i dati relativi al primo semestre del 2021 non ci dovrebbero essere dubbi. Se, invece, si guarda all’andamento del titolo si scopre che la lunga fase laterale in corso impedisce di fare proiezioni attendibili.

Dal punto di vista dei dati societari scopriamo che il primo semestre 2021 è stato molto buono per ROSSS. L’azienda, infatti, ha riportato un forte risultato del primo semestre con un miglioramento dei guadagni (+657.000 euro), delle entrate (+45%) e dei margini di profitto (passando da una perdita nello stesso periodo dell’anno precedente). L’aspetto più interessante, però, è un altro. Negli ultimi 3 anni, in media, gli utili per azione sono aumentati dell’89% all’anno, ma il prezzo delle azioni della società è aumentato solo del 4% all’anno, il che significa che è significativamente in ritardo sulla crescita degli utili. Potenzialmente, quindi, ci sono margini di apprezzamento molto grandi.

Da notare che la situazione finanziaria della società è abbastanza contraddittoria. Da un lato l’indice di liquidità, sia di lungo che di breve, è superiore a 1 esprimendo una buona solidità finanziaria. Dall’altro il rapporto tra il debito totale e la capitalizzazione è superiore al 700%.

Riusciranno le azioni ROSSS ad aggiornare i massimi annuali entro fine 2021? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ROSSS (MIL:ROS) ha chiuso la seduta del 1 novembre a quota 0,936 euro in rialzo dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione, in corso, quindi, è rialzista, ma per essere efficace al 100% deve superare i livelli che da mesi stanno contenendo l’andamento dei prezzi. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono da mesi bloccate all’interno del trading range 0,894 euro – 1,02 euro. Solo una chiusura esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo.

Al rialzo l’obiettivo più vicino passa per area 1,12 euro, mentre la massima estensione per are 1,29 euro per un potenziale rialzo del 35%. Al ribasso, invece, il titolo rischierebbe di tornare in area 0,6 euro.

Approfondimento

Il minimo settimanale dei mercati azionari è stato probabilmente già segnato