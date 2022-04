Dopo la ripartenza al rialzo dai minimi segnati a marzo 2022 le quotazioni della casa farmaceutica hanno rapidamente raggiunto l’obiettivo più probabile in area 4,19 euro. Questo traguardo, però, ha imposto una forte battuta di arresto che, almeno per il momento, non si è ancora tramutata in un’inversione ribassista. Vista questa tenta dei supporti, riuscirà il titolo Shedir Pharma Group a partire finalmente al rialzo?

Tutto dipende da cosa accadrà in prossimità dei seguenti livelli. Una chiusura settimanale superiore a 4,19 euro potrebbe dare una forte spinta rialzista con obiettivo più probabile in area 4,86 euro. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 5,5 euro. Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 3,78 euro potrebbe aprire le porte a un’inversione ribassista il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 3,10 euro.

Per le prossime settimane, quindi, andrebbero monitorati con estrema attenzione i livelli indicati precedentemente.

La valutazione del titolo Shedir Pharma Group

Shedir Pharma Group è caratterizzato da una fortissima sottovalutazione e questo aspetto è una costante della storia del titolo. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre l’80%

Questo livello di sottovalutazione è confermato dal rapporto prezzo utili. Con un rapporto prezzo/utili a 9,93 per l’esercizio in corso e 8,61 per l’esercizio 2023, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Anche il Price to Book ratio conferma, anche se in maniera quantitativamente minore, la forte sottovalutazione del titolo. Infine, il titolo rappresenta anche un’ottima opportunità per chi è alla ricerca di un titolo con elevato rendimento del dividendo. Allo stato attuale, infatti, il rendimento si aggira poco sopra il 3%. Nei prossimi anni, poi, secondo quanto riportato su riviste specializzate, il rendimento dovrebbe salire sopra il 5%.

Sempre secondo gli analisti citati da riviste specializzate, il consenso è accumulare con una sottovalutazione superiore al 35%

Riuscirà il titolo Shedir Pharma Group a partire finalmente al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Shedir Pharma Group (MIL:SHE) ha chiuso la seduta del 28 aprile a quota 3,96 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale