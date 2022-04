Riuscirà il titolo Fiera Milano a mantenere la struttura rialzista? I livelli chiave da monitorare in chiusura settimanale

Dai minimi di marzo il titolo ha guadagnato circa il 50% invertendo al rialzo la tendenza in corso e raggiungendo il II obiettivo di prezzo in area 3,29 euro. Le ultime cinque settimane, compresa quella in corso, però, stanno mostrando un titolo che stenta a superare l’importantissima resistenza in area 3,29 euro. Riuscirà il titolo Fiera Milano a mantenere la struttura rialzista?

La condizione fondamentale per una continuazione del rialzo sarebbe una chiusura settimanale superiore a 3,29 euro. In questo caso il titolo potrebbe andare a collocarsi in area 3,765 euro, massima estensione rialzista del rialzo in corso.

Viceversa, la mancata rottura del livello indicato potrebbe favorire un ritracciamento almeno fino in area 2,815 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe determinare un’inversione ribassista con potenziale obiettivo in corrispondenza dei minimi storici in area 1,1 euro.

La valutazione del titolo Fiera Milano

Allo stato attuale il titolo risulta essere molto sottovalutato. Applicando i multipli di mercato, infatti, le azioni Fiera Milano risultano essere sempre sottovalutate indipendentemente dall’indicatore utilizzato.Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 60%.

Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del titolo, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: +80% entro il 2024. Infine, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Dal punto di vista dei punti di debolezza, la società ha una situazione finanziaria non brillante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Per capire la situazione basta dare un’occhiata all’indice di liquidità e al debito totale in relazione al capitale della società. Sia l’indice di liquidità di breve che quello di lungo sono di poco superiori a 1, a testimonianza delle difficoltà di cui si parlava in precedenza. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitale è pari a circa il 500%

Il titolo azionario Fiera Milano (MIL:FR) ha chiuso la seduta del 26 aprile a quota 3,21 euro in ribasso del 3,89% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

