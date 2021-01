Purtroppo nessuno di noi ha una vita sempre felice e priva di problemi. Tutti infatti, chi prima chi dopo, devono affrontare diverse situazioni che possono rivelarsi complicate e difficili. Proprio per questo è perfettamente normale che, alle volte, ci si senta nervosi e di cattivo umore. D’altronde, se non provassimo la sofferenza non sapremmo mai che cos’è la felicità. Ecco dunque che se una giornata va storta, anche se non ne comprendiamo il motivo fino in fondo, è importante sapere che va bene così. Fa parte di ciò che siamo e rende la nostra vita meno monotona.

La curcumina

È altrettanto vero però che, sebbene la tristezza e il cattivo umore siano normali, non sono di certo piacevoli. A meno che non si tratti di patologie conclamate per cui sono necessari consigli medici, sono tante le cose che possiamo fare per tirarci su il morale. Stare alla luce del sole, fare attività fisica, una nuotata al mare o in piscina, la lista è lunga. Oltre a tutte queste attività, forse non tutti sanno che anche alcuni alimenti possono venirci in aiuto in questo senso. Infatti ritroviamo il buon umore grazie a questa gustosa bevanda della felicità.

La limonata alla curcuma

È noto a molti che la curcuma, grazie al principio attivo che possiede conosciuto con il nome di curcumina, è una spezia che presenta molte proprietà benefiche. Dal combattere il gonfiore addominale a giovare a chi soffre di tiroide, potremmo sorprenderci dal sapere di cosa è capace. Eppure forse non tutti sanno che, tra i benefici che può donare, la curcuma può anche farci tornare il buon umore. Questa spezia infatti, così come il cioccolato ad esempio, sarebbe in grado di aumentare la produzione da parte del cervello della dopamina e della serotonina, gli ormoni della felicità.

Andiamo dunque a vedere come consumarla, unendola ad un altro alimento altrettanto benefico per la nostra salute, ovvero il limone. Dunque ritroviamo il buon umore grazie a questa gustosa bevanda della felicità. Mettiamo innanzitutto a bollire dell’acqua, e aggiungiamo della curcuma e dello zenzero. Una volta arrivata ad ebollizione spostiamo il liquido in una tazza e lasciamolo freddare. Dopo pochi minuti, aggiungiamo del succo di limone ed anche un cucchiaio di miele. Dopo qualche sorso, ci dovremmo sentire meno stressati e più sereni. Provare per credere.