Rinnovare l’intimità di coppia, far bene alla salute e divertirsi con gli amici è possibile? Pare di sì, preparando un cocktail fresco, gustoso, leggero ma ricco di ingredienti con principi nutritivi d’eccellenza. Soprattutto il principale, fondamentale per la sua preparazione. L’anguria. In questo articolo vedremo come preparare l’anguriata.

Ritrovare l’intimità di coppia preparando un cocktail dalle proprietà vasodilatatorie antiossidanti e multivitaminiche

Vediamo cosa comprare per preparare questo cocktail speciale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

1 anguria grande;

2 pesche;

1 ananas;

1 arancia;

100 gr di mirtilli;

100gr di lamponi;

200 gr di ciliegie;

1 limone;

250 gr di fragole;

1 melone.

Succhi di frutta:

succo d’arancia;

succo di 1 limone;

40 gr di zucchero.

Come si prepara

Il procedimento è estremamente semplice e intuitivo. Basterà tagliare la parte superiore dell’anguria ed estrarre tutta la polpa. Tagliare a pezzettini tutta la frutta insieme alla polpa e versarla all’interno dell’anguria. Mixare i succhi con lo zucchero e unirli alla frutta all’interno dell’anguria. Consigliamo di portarla in tavola così, è un modo davvero carino per gustare questo freschissimo cocktail estivo.

Perché fa bene e contribuisce a ravvivare l’intimità di coppia?

Sono conosciute le proprietà diuretiche e il bassissimo contenuto glicemico di questo straordinario frutto: l’anguria. Alleato perfetto nelle diete ipocaloriche anche per il senso di sazietà che offre.

Inoltre è un frutto ricco di antiossidanti, vitamine e sali minerali. Se poi consideriamo che utilizziamo tanta altra frutta come mirtilli, lamponi, ananas che hanno anch’essi straordinarie proprietà nutrizionali, è facile capire che farà bene alla nostra salute.

Ma c’è qualcosa che non tutti sanno a proposito dell’anguria. Qualcuno l’ha paragonata addirittura ai farmaci per la disfunzione erettile. Come è possibile?

È d’obbligo sottolineare che si tratta di un sapere popolare e per qualsiasi patologia che può ostacolare la vita intima di un individuo è bene consultare i medici specialisti e non certo mangiare una macedonia. Ma le voci che circolano hanno un fondamento di verità per il fatto che l’anguria contiene la citrullina.

Si tratta di una sostanza che ha proprietà vasodilatatrici è infatti chiamata anche la “molecola afrodisiaca”. In conclusione, se con la scusa di preparare un aperitivo sfizioso, sano e gustoso abbiamo anche l’opportunità di creare una piacevole atmosfera con il partner, allora potremo dire che mangiare l’anguria ci è stato davvero d’aiuto!

Ecco come ritrovare l’intimità di coppia preparando un cocktail dalle proprietà vasodilatatorie antiossidanti e multivitaminiche che è anche straordinariamente buono.