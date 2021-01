In queste prime settimane di gennaio molti fanno una lista di buoni propositi. Tra questi spesso ci sono il ritrovare la serenità interiore e il prendersi cura del proprio corpo. Come diceva Giovenale: mens sana in corpore sano. Come sappiano, stare bene con se stessi è importante ogni giorno. In questo periodo dell’anno, però, è ancora più essenziale.

Pochi sanno che è possibile ritrovare la serenità e far bene al nostro corpo con questo olio essenziale. Stiamo parlando dell’olio essenziale di incenso. Moltissime persone conoscono il classico incenso da accendere in casa. Quasi nessuno sa invece dell’esistenza del suo olio essenziale e delle sue proprietà benefiche. Vediamo quali sono!

L’olio essenziale di incenso

Come veniva accennato sopra, questo olio essenziale quasi sconosciuto può aiutarci a ritrovare la serenità. Infatti, sembra avere effetti calmanti e distensivi. Di conseguenza, si pensa sia adatto per calmare stati di agitazione per ansia o stress.

Ma l’olio essenziale di incenso non fa bene solamente alla nostra mente. Anche il corpo ne trae benefici. Per esempio, questo olio essenziale sembra essere ottimo contro tossi e raffreddori. Può aiutarci infatti a sconfiggerli grazie alle sue proprietà anticatarrali, antisettiche e antimicrobiche.

Ritrovare la serenità e far bene al corpo con questo olio essenziale

L’olio essenziale di incenso è un buon alleato anche nella cura della pelle. Se troviamo nuove smagliature su gambe o pancia, basterà aggiungere alla nostra crema idratante due o tre gocce di questo olio essenziale. La nostra pelle verrà nutrita a fondo e le smagliature scompariranno più facilmente.

Per curare la pelle del viso, invece, possiamo abbinare l’olio essenziale di incenso a una maschera all’argilla. Aggiungiamo qualche goccia di questo olio essenziale alla maschera all’argilla e applichiamola sul viso per circa 10 minuti. In questo modo la pelle sarà purificata a fondo. Per eliminare le rughe, invece, possiamo aggiungere 2 o 3 gocce di olio essenziale di incenso all’olio di rosa mosqueta. Applichiamolo quindi sul viso per rigenerare la pelle ed ottenere un effetto antirughe!