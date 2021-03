Lo studio fa parte della vita di tutti. Da molti anni a questa parte, per fortuna, la scuola è diventata un obbligo per i bambini. Questo per scongiurare l’ignoranza e fornire a chiunque i mezzi per riuscire nella vita. Solo i piccoli che leggono e formano la loro mente diventeranno delle persone consapevoli da grandi.

Con la Convenzione sui diritti dell’infanzia, l’ONU traccia delle linee guida. Lo studio è uno dei diritti fondamentali del bambino. Studiare significa crescere.

Lo studio continua a rivestire un’importanza capitale anche dopo la scuola dell’obbligo. Si passa per il liceo e infine si arriva all’Università. Nel mondo del lavoro è indispensabile continuare a formarsi. È proprio vero che gli esami non finiscono mai.

E se non si ha più voglia di prendere un libro in mano? Niente paura!

Ritrovare la motivazione per studiare è facile se si seguono questi consigli.

Approcci diversi allo studio

Chiunque sia andato a scuola, anche per pochi anni l’avrà odiata. È tipico dell’essere umano. Un denominatore comune per i bambini è odiare la scuola. Salvo delle rarissime eccezioni. Compito dei professori è rendere meno amaro questo obbligo. Esistono diversi formatori che sanno motivare gli studenti e instillano costantemente passione per alcune discipline.

Esistono, tuttavia, delle materie un po’ più ostiche. Un esempio è la famigerata matematica. Anche in questo caso, però, ci sono dei metodi per capirla e studiarla facilmente.

All’Università, infine, ci possono essere degli esami insormontabili. Perdere il mordente è, purtroppo, molto comune in tutte le tappe della vita. Per una vita piena di successi è importante non fermarsi mai e migliorarsi giorno per giorno.

Cambiare la forma mentis

Esiste una sorta di stereotipo silente nei confronti dello studio. Chi studia è un “secchione”. Sicuramente il primo passo è distruggere questo pregiudizio infondato. Lo studio è il primo mezzo per arrivare in alto nella vita. A dispetto di cosa se ne dica. Cambiare tale forma mentis è cruciale.

Ci sono, tuttavia, altri piccoli accorgimenti da mettere in pratica. Innanzitutto è necessario utilizzare una parte del proprio tempo a perfezionare un metodo di studio. Attuare un programma in cui si scandisce lo studio dei vari capitoli è un’ottima mossa.

Non bisogna lasciarsi spaventare dalla mole di pagine che si devono studiare. È normale che all’inizio gli argomenti sembrino alieni e incomprensibili. Con il tempo ci si abituerà e il tutto risulterà più semplice.

È indispensabile conoscersi bene. Comprendere i propri punti di forza può dare una mano enorme. Se si ha una memoria che procede per immagini, ad esempio, bisogna sfruttare schemi o mappe concettuali.

In questo modo studiare non sarà più una tortura.