Se la terra è ricoperta d’acqua e tutte le creature del mondo animale e vegetale sono plasmate d’acqua non è casuale. Gli studi hanno dimostrato che si può restare anche senza cibo, ma senza acqua no! I grandi assedi della storia, da quello di Tiro con Alessandro Magno, fino ad Alamo, hanno dimostrato che gli assediati cedevano per disidratazione. E, tra i suoi mille benefici incredibile, ma vero, c’è anche ritrovare la concentrazione perduta con un bicchiere d’acqua.

L’acqua fa recuperare la concentrazione

Meglio di un caffè e di una bibita stimolante. Un bicchiere d’acqua, secondo gli studiosi, idrata il corpo e allontana sonno e stanchezza. Se, poi, la abbiniamo a una fetta di limone, o a un cucchiaio di menta, ecco che la nostra mini-pozione magica è completa! Questo perché l’acqua permette anche al sangue di ossigenarsi, di scorrere più fluido, eliminando le tossine e liberando le arterie.

La concentrazione si recupera anche con altri alimenti

Ma ci sono almeno altri 9 alimenti che vanno a influire positivamente sulla nostra concentrazione, permettendoci di lavorare meglio.

Salmone

Uova

Frutti di bosco

Tè verde

Banane

Spinaci

Barbabietole

Avena

Concorrono tutti a migliorare il livello intellettivo, caricandoci di energia per affrontare la giornata. Combattono l’obesità e l’ipertensione, che sono altre cause trainanti del senso di stanchezza e di spossatezza. Mantenendo a lungo il senso di sazietà, permettono al cervello di immagazzinare e gestire al meglio quanto in circolo, senza chiedere ulteriori alimenti.

Capitolo a parte, il cioccolato fondente

Tra questi magnifici alimenti per ritrovare la concentrazione perduta con un bicchiere d’acqua e non solo, la cioccolata ultra-fondente merita un capitolo a parte. Un quadratino appena alzati, o una tazza di latte d’avena e cioccolato amaro avranno il merito di:

Darci la sveglia

Fornirci energia

Aumentare la soglia di attenzione

Innescare le reazioni mentali per affrontare al meglio la giornata

