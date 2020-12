Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le cene, in questo periodo, sembrano tutte uguali. A causa della pandemia che è in corso, infatti, si trascorre ogni sera a casa. E dopo qualche ricetta provata e servita, la fantasia e la creatività vengono meno. E dunque si tende a cucinare sempre gli stessi piatti, creando un’atmosfera povera di entusiasmo. Dato che nessuno sa quando questa situazione terminerà, è giusto adattarsi e non perdersi d’animo. E dato che la serenità deve essere sempre di casa, ecco cosa si può fare. Infatti, è possibile ritrovare il buonumore a tavola con questa frittura a base di ingredienti salutari e squisiti!

Gli ingredienti necessari per la frittura romana da servire come antipasto

Per preparare la frittura che noi del team di ProiezionidiBorsa stiamo consigliando oggi, serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

acqua gassata

farina 00

sale

1 uovo

alici sotto sale

cavoli neri

finocchio selvatico

broccoli

zucchine

carciofi

olio di semi di mais

La quantità, per quanto riguarda le verdure, sarà a piacimento! E, ovviamente, la ricetta si può variare. Infatti, se si preferisce il sedano alle zucchine, giusto per fare un esempio, lo si potrà sostituire tranquillamente.

Ecco tutti i passaggi necessari per realizzare questa gustosa ricetta

Per prima cosa, bisognerà pensare alla pastella. Per realizzarla, si dovranno mescolare acqua gassata, uovo e farina. Impastiamo il tutto per bene con un cucchiaio. Quando il composto sarà pronta, bisognerà immergervi la verdura tagliata. Immergiamo i pezzetti uno ad uno in modo che siamo bene ricoperti di pastella. Ora, possiamo mettere la verdura a friggere in una padella già riscaldata con l’olio di mais. Ed ecco che la ricetta sarà servita! Ci vorranno pochissimi minuti per ritrovare il buonumore a tavola con questa frittura a base di ingredienti salutari e squisiti! Roma non sbaglia mai sulle ricette, perciò perché non provare! Sarà una delizia per tutta la famiglia e gli ospiti!

Approfondimento

Fare una frittura senza schizzi è possibile