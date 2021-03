Quando a novembre (clicca qui per leggere il report)il titolo quotava in area 5,8 euro parlavamo di una sottovalutazione del 25%. Da quella data il titolo è salito del 28% e, come da attese, adesso tutti i nodi stanno arrivando al pettine. Un ritracciamento in arrivo per Tamburi Investment Partners, infatti, appare lo scenario più probabile secondo l’analisi grafica, di cui ci occuperemo nella prossima sezione, e non solo.

Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, i metodi di valutazione basati sui multipli di mercati restituiscono un titolo molto sopravvalutato. Non sono, però, dello stesso parere gli analisti la cui raccomandazioni media è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Tra i principali punti di forza di Tamburi Investment Partners ricordiamo i margini generati dalla società che sono tra i più elevati della Borsa di Milano, per cui l’attività dell’azienda è particolarmente redditizia. Inoltre negli ultimi 4 mesi, la società ha visto importanti variazione sulle attese degli utili che sono stati rivisti al rialzo in maniera significative.

Ritracciamento in arrivo per Tamburi Investment Partners? Il parere dell’analisi grafica

Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 22 marzo a 7,5 euro in rialzo del 2,04% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 7,59 euro sul time frame settimanale. Ci sono, quindi, altissime probabilità che si possa assistere a un ritracciamento che potrebbe arrivare fino in area 6,8 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Da notare che sul time frame mensile solo una chiusura inferiore a 6,5 euro farebbe invertire al ribasso.

Conclusione: dai livelli attuali sono possibili discese fino in area 6,5/6,8 euro prima di una ripresa della tendenza al rialzo. Chiusure mensili/settimanali sotto questi livelli farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile