Come da attese, fra oggi e domani doveva formarsi un massimo relativo per poi lasciare spazio ad un “rifiatamento” degli oscillatori. Oggi, dopo un inizio in forza, abbiamo assistito a delle prese di profitto. Ritracciamento dei mercati azionari come da attese, ma fino a quando? Ora andremo a tracciare la nostra mappa quotidiana attraverso la quale definiremo la tendenza in corso e i punti dove questa potrebbe cambiare e portare ad un’inversione ribassista/correzione.

Prima facciamo una premessa. Cosa differenzia un ritracciamento da una correzione?

Il primo è un movimento che dura al massimo 1/2 giorni e per 1/2 punti percentuali e si mantiene al di sopra dei primari supporti. Il secondo invece, rompe i supporti e dura da un minimo di una settimana ad un massimo di 1/3 mesi ed oltre.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Fino a quando durerà questo ritracciamento? Non crediamo molto.

Alle 21:42 del 9 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.022

Eurostoxx Future

3.663

Ftse Mib Future

23.355

S&P 500 Index

3.910

Cosa aspettarsi da domani in poi?

La previsione annuale proietta l’inizio di una fase rialzista fino ad inizio agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani.

Le probabilità che il ritracciamento in corso vada sotto 1/2 punti percentuali dal massimo odierno è davvero labile. Quali sono i livelli da monitorare? Se la nostra view è corretta, al massimo entro giovedì mattina, prime ore di contrattazione si ripartirà al rialzo.

Ritracciamento dei mercati azionari come da attese, ma fino a quando?

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 10 febbraio inferiore a 14.000.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 10 febbraio inferiore a 3.635.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 10 febbraio inferiore a 23.220.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 10 febbraio inferiore a 3.874.

Il consiglio operativo è di stare Long, molto probabilmente questa fase interlocutoria lascerà spazio ad una nuova fase rialzista duratura.

Si procederà per step e domani sera capiremo se si riparte subito o meno al rialzo.