Una donna che vuole cambiare inizia sempre modificando l’aspetto della propria chioma. È quasi come se, cambiando colore o taglio di capelli, fosse possibile acquistare una forza e una voglia di calpestare il Mondo irrefrenabili.

Tralasciando gli aspetti psicologici di questa situazione, ogni tanto fa più che bene cambiare hairstyle. Quindi, teniamoci forte perché finalmente ritornano di moda questi capelli naturali che hanno spopolato negli anni Novanta e stanno bene su tutte le donne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il segreto di questi capelli consiste nella loro praticità. Portarli in questo modo preciso aiuta ad avere capelli in ordine e super comodi anche per la vita frenetica di tutti i giorni. Ecco come replicare questa tendenza anni ’90, d’indiscutibile tendenza per tutto il prossimo 2022.

La nuova calda tendenza in fatto di chioma si chiama Spiky Bun

Il suo nome è Spiky Bun e sono sempre di più le donne adulte e le ragazze che scelgono di acconciarsi così i capelli. Lo Spiky Bun altro non è che uno chignon leggermente scompigliato, che regala un aspetto solare e fresco.

Oggi la versione più apprezzata prevede di portare la riga al centro e due ciuffi liberi intorno al viso. Il resto dei capelli, poi, è costituito da uno chignon. Proprio da questo bisognerà far spuntare e fuoriuscire le punte dei capelli, proprio come i denti di una corona regale.

Quest’acconciatura sta bene con ogni tipologia di viso, da quello ovale, a quello tondo e, persino, a quello squadrato e mascolino. Tra le Celebrities che hanno già decido di sfoggiarlo in più occasioni è possibile trovare la famosa modella Bella Hadid. Ma come ricreare uno Spiky Bun suoi propri capelli?

Finalmente ritornano di moda questi capelli naturali che hanno spopolato negli anni Novanta e stanno bene a tutte

È il momento d’imparare come replicare questa tecnica sui propri capelli. Negli anni ’90 circolavano pure degli elastici avvolti da capelli finti, con cui ricreare questo “effetto corona” sulla testa. Quest’acconciatura è perfetta anche per chi non ha voglia di lavare subito i capelli, ma vuole comunque averli in ordine.

Per replicarlo basterà creare uno chignon alto o basso e lasciare libere le punte terminali dei capelli. È possibile aiutarsi con della lacca e con dei ferretti per capelli. A piacere, è possibile anche ricreare 2 Spiky Bun ai lati della testa.

Ma ecco, subito, almeno altri 5 modi di portarli raccolti con fantasia.

Approfondimento

Basta capelli biondi e castani perché è questa la tinta naturalissima che spopola tra le donne adulte.