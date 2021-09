Qualcuna li aveva già sfoggiati tempo fa, eppure rieccoli apparire anche quest’anno, seppure con alcuni aggiustamenti. Stiamo parlando dei tacchi con i lacci da portare sopra i pantaloni morbidi e fluidi.

Se anni fa nascondere i lacci delle scarpe sembrava una priorità nella moda, ora vale l’esatto contrario. Slingback, sandali o decolleté, l’importante è allacciare queste scarpe alla schiava sopra i pantaloni, per creare l’illusione di fluidità e movimento.

Ecco perché ritorna per l’autunno 2021 questa stravagante e particolarissima moda che toglie il fiato e quali piccoli aggiustamenti apportare a questa tendenza. Trend, infatti, non significa necessariamente “novità”, ma solo un’inclinazione a ripetere un certo comportamento anche nella moda.

Come indossare le scarpe legate alla caviglia sui pantaloni morbidi

Per questi ultimi caldi di stagione, il primo modo di sfoggiare questa tendenza è usare sandali alla schiava con tacco largo. In questo caso, il migliore abbinamento è con un completo di giacca e pantalone dal taglio sartoriale e in tinta. Bisognerà legare i lacci dei sandali proprio all’altezza della caviglia, come se il pantalone non ci fosse.

Il look più elegante e ricercato resta quello fatto da pantaloni morbidi dal taglio maschile color cammello e sandali slingback a punta dello stesso colore. Sopra andrà benissimo una semplice T-shirt bianca e aderente, completa di giacca per le temperature più rigide. In tal caso, è possibile anche optare per un sandalo aperto in pelle e richiamarne il colore con una clutch larga e piatta.

Ritorna per l’autunno 2021 questa stravagante e particolarissima moda che toglie il fiato

Questo beauty look è sicuramente un perfetto connubio tra abbigliamento elegante e outfit casual. Andrà benissimo per un aperitivo con gli amici, una serata a cena fuori e anche per una particolare ricorrenza.

Dovrebbero scegliere questo look in particolare le donne abbastanza alte e con le caviglie piuttosto sottili. I lacci tendono leggermente ad accorciare la figura, specie se abbinati a un pantalone morbido.

Ma le donne più basse possono sfoggiare questo look scegliendo pantaloni sartoriali o a sigaretta. Per allungare la figura basterà scegliere pantalone e scarpe della stessa tinta. Se questo era stato l’incredibile capo dell’estate per sembrare alte e slanciate, questa moda intende diventarne l’erede dell’autunno.

Per i pantaloni basterà scegliere uno di questi tessuti o fantasie per un inverno caldo al massimo dell’eleganza. Invece, diversi Brand come Zara, Asos o Shein hanno numerosissime proposte di sandali di questo tipo a prezzi anche inferiori ai 30 euro.