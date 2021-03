Ci sono capi d’abbigliamento che non passano mai di moda. Altri invece finiscono nell’oblio per molti anni. Spesso quindi ci ritroviamo l’armadio pieno di vestiti che non indossiamo più ma che non vogliamo buttare. Per fortuna, però, le mode sono spesso cicliche.

Tra i capi che stanno avendo di nuovo successo ce n’è uno in particolare. Da molti considerato adatto solo alle future mamme e ai lavoratori, oggi è amato soprattutto dalle giovani. Ritorna di moda questo capo d’abbigliamento comodo e versatile che tutti abbiamo nell’armadio, ecco di cosa si tratta.

Comodità e stile

Ebbene sì, parliamo della salopette. Questo capo d’abbigliamento è spesso relegato alla categoria di “abiti da lavoro” ma è in realtà molto versatile. Prima di tutto è comodissimo e valorizza tutti i tipi di corpo. Non stringe infatti sui fianchi e non mette in evidenza gli antiestetici rotolini. È anche perfetto per chi ama uno stile più modesto perché copre gran parte del corpo offrendo comunque grande libertà di movimento.

Ovviamente la salopette è perfetta per quando siamo in casa, ma ora è utilizzata anche come capo per tutti i giorni. Non c’è quindi limite alla fantasia e ai modi in cui possiamo indossare questo capo.

Mille modi per valorizzarci con la salopette

Ritorna di moda questo capo d’abbigliamento comodo e versatile che tutti abbiamo nell’armadio, ecco i diversi modi in cui indossarla. In commercio esistono infatti tantissimi tipi di salopette adatti ai diversi stili e le diverse stagioni. Ovviamente la più celebre è la tradizionale salopette di jeans, ora prodotta anche in versione bermuda o con i pantaloncini corti.

Esistono però anche altre opzioni e chi ama i colori può optare per salopette in cotone coloratissime. Per la stagione fredda vanno invece di moda le salopette in velluto anche in versione gonna. Possiamo inoltre sbizzarrirci per quanto riguarda gli abbinamenti. Le salopette sono perfette con morbidi maglioni, crop top per l’estate e camicette leggere.