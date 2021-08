L’estate, come ogni stagione, porta con sé mode più o meno passeggere.

Uno di questi trend riguarda, senza dubbio, il copricostume per eccellenza: il caftano.

Il caftano è un indumento che non può mancare nella valigia di chi ama trascorrere le vacanze in riva al mare.

Bello, ma anche necessario per coprirsi quando si esce dalla spiaggia o quando si entra in locali.

In precedenti articoli si era andati alla scoperta di trend che avevano ad oggetto scarpe e borse.

Oggi, invece, come anticipato si passerà a trattare della moda mare e del caftano.

Ritorna di moda per l’estate questo vestito iconico e versatile che moltissime donne hanno nell’armadio

Il caftano è un capo iconico che possiamo trovare nell’armadio di diverse generazioni. Infatti, già negli anni ’60/’70 era molto diffuso tra le donne.

Un capo comodo e versatile perfetto per le donne di tutte le età che potranno rivisitarlo in modi molto diversi tra loro.

Infatti, si potrà scegliere tra caftani in cotone, in seta, coprente o semi trasparente, lungo o corto. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dai più raffinati ai più casual.

Infatti, da un lato il caftano è un capo iconico che può durare una vita intera. Dall’altra, però, andrà scelto attentamente secondo il proprio stile e le proprie necessità.

Una tipologia di caftano molto apprezzato riprende lo stile hippie e riporta negli anni ’70.

Perfetto per essere abbinato a sandali, ciabatte o scarpe da ginnastica e per essere indossato sopra il costume intero.

Over 50

Tra tutti i copricostumi, il caftano è quello perfetto per le donne che hanno superato i cinquanta anni.

Un capo esotico ma raffinato e lussuoso che donerà un tocco di classe anche in spiaggia.

Potrà essere indossato abbinandolo a bracciali, un paio di sandali gioiello o di ciabatte.

Sarà importante sceglierlo con molta cura dal momento che il taglio, il materiale e i colori saranno ciò che farà la differenza. Le più modaiole potranno portalo aperto su un paio di jeans.

Quindi, ritorna di moda per l’estate questo vestito iconico e versatile che moltissime donne hanno nell’armadio. D’altronde, come si sa, la moda è da sempre ciclica.