Le mode, è noto, vanno e vengono e quello che era di tendenza molti anni fa spesso riappare prepotentemente a distanza di anni. Questo vale sia per l’abbigliamento, per il make up e anche per la moda capelli.

Oggi vogliamo parlare di un accessorio che era molto comune e che poi è caduto nel dimenticatoio. Adesso, però, questo oggetto è riapparso sui social e sulle riviste di moda, addirittura indossato dalle più seguite influencer. Infatti, ritorna dagli anni ’90 con furore questo accessorio per capelli alla moda che tutti noi abbiamo in casa.

Il più semplice dei modi per creare un’acconciatura

Tutti noi sappiamo bene come sia difficile trovare le acconciature giuste per la vita quotidiana, in particolare se non vogliamo spendere tempo alla mattina. Per questo motivo in moltissime tendono a raccogliere i capelli in una semplice coda oppure a lasciarli sciolti.

Le acconciature più complesse le lasciamo ai giorni speciali e alla sera. In realtà, basta conoscere i giusti trucchetti e potremo creare capigliature eleganti e ricercate in pochi minuti senza fatica.

Oggi parliamo di un fermaglio che non è mai sparito dalle nostre case, ma che fino a poco tempo fa non era considerato appropriato da indossare per uscire. Stiamo parlando della classica pinza per capelli che tutti noi abbiamo in casa.

I più attenti alle mode e ai trend del momento si saranno accorti che sui principali social network sono riapparse le pinze per capelli, quelle che molte di noi usano per raccogliere i capelli in casa.

Glitterate, dorate e decorate, questi accessori sono tornati alla ribalta e vengono indossati anche in outfit eleganti e ricercati. Per molti questo oggetto è sinonimo di sciatteria e poca cura, ma in effetti, se indossato bene, può anche essere elegante.

L’importante è usarlo nel modo migliore: possiamo creare un torciglione con la chioma e poi prenderlo nella pinza in modo da raccogliere ogni ciocca. Per un effetto supersexy possiamo lasciare cadere davanti alcune ciocche sul viso. Se vogliamo indossare la pinza per diverse ore, dovremmo dare una spruzzata di lacca, in maniera da fissare bene l’acconciatura.

Dunque, è arrivata l’ora di tirare fuori dai cassetti le vecchie pinze, nessuno lo avrebbe mai detto eppure sono all’ultima moda.

