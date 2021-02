Tutti noi col passare degli anni subiamo le conseguenze dell’invecchiamento. Poiché non tutti sono disposti ad accettarle nello stesso modo, sono stati inventati diversi modi per rallentare ed invertire il naturale corso del tempo.

Se da sempre sono esistite procedure volte a mantenere il corpo giovane e bello, negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione. La chirurgia estetica ha conosciuto grande successo e soprattutto è diventata via via più accessibile in termini di prezzo.

Se vogliamo mantenerci giovani e belli non dobbiamo però arrenderci a sottoporci ad interventi chirurgici, ora è possibile fare ritocchini di bellezza senza ricorrere al bisturi, ecco come.

La cosmeceutica e le sue meraviglie

Oltre alla chirurgia estetica, che porta solitamente a operazioni chirurgiche dolorose e rischiose, oltre che irreversibili, la medicina estetica sta conoscendo grande successo. Punturine di botulino e filler sono pratiche semplici da eseguire il cui prezzo è molto vantaggioso. Inoltre il risultato è molto naturale e momentaneo. Non tutti però sono disposti ad effettuare ritocchi facendo iniezioni sotto pelle, sia per questione di rischi che di dolore. Grazie alla cosmeceutica ora si possono avere risultati strabilianti senza iniezioni.

La cosmeceutica è una branca della cosmetica che prevede l’uso di prodotti ad uso topico che possono avere un effetto lifting simile a quello delle punturine di botulino. Si tratta di creme dai potenti principi attivi che assicurano risultati visibili e potenziati rispetto ad una comune crema, ma che non presentano gli svantaggi e i rischi di un intervento chirurgico.

La tecnologia dietro a questi prodotti è stata sviluppata in laboratorio in modo che possa contrastare rughe e segni del tempo e addolcire parti del viso in maniera naturale.

Questi prodotti solitamente prevedono dei tempi di posa più lunghi dei cosmetici normali.

Ritocchini di bellezza senza ricorrere al bisturi, ecco come

Scienza e tecnologia ci possono aiutare anche nel campo della bellezza. Grazie agli studi ed alle ricerche recenti esistono sempre più prodotti efficaci che possono aiutarci a cancellare rughe e segni del tempo. D’ora in poi per portare indietro le lancette dell’orologio non sarà necessario sottoporsi ad interventi, grazie alla cosmeceutica.

