Chi soffre di ritenzione idrica e di liquidi in eccesso avrà sentito quanto meno parlare delle cause e dei metodi per sentirsi meglio e mantenersi in forma.

In questo spazio, la Redazione vuole soffermarsi su quelle pratiche molto diffuse ed utilizzate in palestra e a casa come un “diktat” anti cuscinetti.

Ebbene, sono sempre di più gli esperti del settore che mettono in guardia da alcune abitudini errate nella lotta contro la ritenzione idrica.

Cosa s’intende per ritenzione idrica?

Prima di passare agli errori, è opportuno capire cosa si intende per ritenzione idrica. Questo fenomeno è un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali delle cellule.

Ovvero, un’ipertrofia delle cellule adipose del tessuto sottocutaneo che generano un’alterazione del sistema nervoso linfatico.

Tale alterazione genera a sua volta un processo che si conclude con il ristagno di liquidi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ritenzione idrica e liquidi in eccesso, quasi tutti commettiamo questi errori pensando di migliorare l’aspetto

Dunque, il punto da analizzare è la quantità di acqua che introduciamo nel nostro corpo.

Nella maggior parte dei casi, infatti, si dice che bere aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso. Tuttavia, sottolineano alcuni studi, in presenza di ritenzione idrica, il problema non è da ricercarsi nella quantità di acqua introdotta nel corpo ma nella zona in cui il corpo tende a “conservare” i liquidi e a formare la cellulite.

L’allenamento

Oltre ad una dieta equilibrata e povera di sodio, anche l’allenamento è importante per stimolare la circolazione e ridurre il fastidioso ristagno.

La camminata lenta o veloce è molto consigliata. Secondo alcuni personal trainer, nuoto e bicicletta, invece, sono da evitare poiché non apportano poi specifici benefici alla circolazione.

Per contrastare l’inestetismo occorrerà aumentare il tono muscolare ma attenzione a come ci si allena.

Mai sovraccaricare il lavoro. Molte donne, infatti, credendo di ottenere risultati più veloci, tendono a usare più pesi e ad allenare continuamente glutei e gambe.

Tuttavia, un minimo di peso consentirà di creare un giusto stimolo contrattile alla muscolatura, evitando così il ristagno di liquidi.

Sconsigliati allenamenti con salti ed evitare di arrivare alla sensazione di bruciore avvertita sulle zone allenate. Sforzi troppo prolungati comporteranno un accumulo di acido lattico nelle zone interessate. Una condizione che favorisce la comparsa di ritenzione idrica.

Se “Ritenzione idrica e liquidi in eccesso, quasi tutti commettiamo questi errori pensando di migliorare l’aspetto” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Basteranno questi semplici trucchetti per mantenere la mente allenata e sentirsi più giovani”.