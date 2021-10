L’amore non è bello se non è litigarello sostiene un vecchio e famoso detto che tutti conosciamo. Ogni coppia attraversa momenti felici e momenti tristi ed è normale che talvolta non ci si trovi d’accordo su alcune posizioni.

Così, ecco che nascono battibecchi, dissapori e frecciatine che potrebbero minare l’equilibrio della coppia.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se alcuni riescono ad affrontare tranquillamente anche le fasi più ardue di una storia d’amore, altri faticano a superare le difficoltà.

Cosa si fa in questi casi? Si molla la presa e si aspetta che la storia finisca da sé? Mah no, è importante cercare di salvare la propria relazione finché ci sono i presupposti per andare avanti.

A questo proposito, Noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri Lettori alcune strategie per riaccendere il fuoco in una coppia. Alcuni piccoli consigli che crediamo possano aiutare a ravvivare la fiamma di una storia d’amore.

Risvegliamo l’amore con queste illuminanti strategie per una coppia ormai in crisi

Il nostro primo suggerimento riguarda il divertimento. Spesso una coppia entra in crisi perché non si diverte più. La vita diventa abitudinaria e tutto è routinario, quasi noioso e triste. Proprio la noia, spesso, può essere la causa principale di una storia naufragata.

Ecco perché il nostro consiglio è quello di svolgere qualche attività particolare insieme. Per “particolare” intendiamo una giornata in un parco divertimenti, una gita o un’escursione con un gruppo organizzato, oppure provare insieme un nuovo sport. Anche iscriversi ad un corso di cucina o di ballo, ad esempio, condividendo e trascorrendo il proprio tempo con persone sconosciute potrebbe essere un’idea.

Basta un sorriso sincero e sentito per rimettere in piedi anche i palazzi letteralmente crollati.

Andiamo adesso al secondo suggerimento, leggermente diverso e meno dinamico del primo.

Una giornata di relax

Se una strategia è il divertimento, l’altra è il relax.

Consigliamo infatti di prenotare un’intera giornata in un buon centro benessere e scegliere un percorso di coppia.

In questo modo, i partner entrano di nuovo in intimità, godendosi le bellezze di una giornata all’insegna dell’idromassaggio e della sauna.

I profumi, gli odori e le sensazioni tipiche di una Spa creano un’atmosfera di pace e relax che potrebbe distendere i nervi e donare sollievo. Stare bene con se stessi è fondamentale per stare bene con gli altri, specialmente con il/la proprio/a compagno/a. E quale miglior posto per farlo se non proprio un centro benessere.

Risvegliamo l’amore con queste illuminanti strategie per una coppia ormai in crisi, perché laddove ne vale la pena è giusto tentare nel migliore dei modi.