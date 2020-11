ProiezionidiBorsa si occupa stamane, del sentito tema degli aiuti a coloro che stanno subendo perdite dall’emergenza sanitaria. Ristori quater in arrivo. CIG natalizia di 500 euro e fondo perduto per professionisti. Queste descritte sarebbero le indiscrezioni che circolano nell’ambiente.

Sembra, che lo stesso Presidente del Consiglio, abbia avviato gli studi per la concessione di un bonus straordinario per i lavoratori in Cassa Integrazione. Di sicuro, l’anima politica del Presidente, da sempre vicino ai cassa integrati, va in quella direzione. Ma ciò che da il via libera, è lo scostamento approvato di 8 miliardi. Bisogna, però, specificare che tale misura costerebbe almeno 1,6 miliardi.

Semestre fiscale bianco: tasse rinviate per tutti coloro che hanno subito perdite

Il committment è molto forte e la tredicesima natalizia, per coloro che sono a casa in CIG, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. In effetti, bisognerà, approvare in tempi stretti il famoso semestre fiscale bianco. Ovvero, la sospensione delle tasse per novembre.

Tra l’altro si pensa ad una sospensione per tutte le zone di emergenza e non solo per le “Regioni rosse”. Beneficeranno, con questa nuova procedura, tutti coloro che hanno subito perdite di oltre il 30% del fatturato. È quindi il Ristori quater in arrivo. Bonus CIG natalizia di 500 euro e fondo perduto per professionisti.

Fondo perduto a professionisti

Finalmente, i grandi esclusi, i liberi professionisti, avranno un ristoro adeguato. Non solo, poi, per gli iscritti alle casse professionali, ma anche per i professionisti che hanno Partita IVA e sono iscritti alla CCIAA. Difatti e indiscutibilmente queste categorie, seppur, non ufficialmente fermate dai vari DPCM, hanno subito danni diretti derivanti dal fermo dei vari settori merceologici e industriali.

Pertanto, come già il Ministro Gualtieri, ha annunciato, in un comunicato del 25/11/20 n. 267, si sosterrà nella prossima misura Ristori, anche chi era stato messo in panchina.

Dunque, in attesa della eventuale approvazione del Bonus natalizio di 500 euro per i lavoratori CIG, si pensa anche al 2021. In particolare, si provvederà all’introduzione di un nuovo meccanismo per il calcolo delle imposte dirette. In fattispecie, si pensa ad una detrazione commisurata alle perdite da Covid.

