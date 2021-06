Uno dei problemi più frequenti in estate è la sudorazione continua che ognuno di noi prova soprattutto durante le giornate afose. Un problema non soltanto di fiacchezza o di salute ma a volte anche una condizione di imbarazzo che si può creare.

Di certo, avere le camicie o le maglie completamente zuppe di sudore non è proprio una bella sensazione. Entriamo in panico se magari questa eccessiva sudorazione possa provocare puzza o odori poco gradevoli per noi stessi o per gli altri.

Ovviamente non è bello per nessuno trovarsi in questa situazione o magari stare vicino a qualcuno che emana questa forte puzza. Spesso però questi odori così pungenti, non sono sempre causati da scarsa igiene personale ma da caratteristiche proprie del nostro organismo. Inoltre, influiscono pesantemente sul tipo di sudorazione, acida o basica, anche le nostre abitudini alimentari o di vita, come il consumo di alcool.

Sentiamo parlare di pH alterato ma cosa è realmente

Quando si parla di benessere della pelle, spesso ci capita di incontrare questo termine ma in realtà poi non ci soffermiamo più di tanto. In realtà il pH della pelle è l’indicatore che ci dice con chiarezza il livello di acidità della nostra pelle. Da questo infatti dipende la riuscita dei milioni di prodotti che acquistiamo come creme viso, creme corpo, profumi, deodoranti o anche bagno schiuma.

Gli esperti ci dicono che il livello ottimale del pH è compreso tra 4,5 e 5,6. Quando il pH è inferiore a questi livelli si parla di pH acido mentre al contrario avremo un pH neutro.

Ristabilire il pH della pelle per smettere di sudare e puzzare

Un pH eccessivamente acido comporta una sudorazione tendente verso odori forti e pungenti. Quindi per evitare l’insorgere di situazioni imbarazzanti sembra necessario ristabilire livelli ottimali di pH.

Come dicevamo prima, alcune volte la sudorazione eccessiva e la conseguente puzza di sudore, spesso deriva anche da cause collegate alle nostre cattive abitudini alimentari o stili di vita scorretti. Già un grande balzo in avanti sarebbe quello di rimediarli per notare dei miglioramenti.

Inoltre, anche la scelta del giusto deodorante è fondamentale perché spesso i problemi partono proprio da qui.

Ci sono anche delle soluzioni naturali utili a ristabilire il pH della pelle per smettere di sudare e puzzare.

Ad esempio prima o dopo una doccia, il bicarbonato elimina l’umidità della pelle limitando la sudorazione e i cattivi odori. Oppure anche l’aceto di mele gioca un ruolo analogo, soprattutto per assorbire ed eliminare i cattivi odori.

