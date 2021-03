Il consumismo è una realtà che possiamo toccare con mano nella vita di tutti i giorni. Uscire di casa significa incappare sempre in qualcuno che desidera venderci un oggetto o sponsorizzare un’iniziativa.

Risparmiare un sacco di soldi conoscendo queste tecniche di marketing

E anche se non desideriamo comprare, siamo circondati da meccanismi che, pur di ottenere il loro scopo, fanno leva sui nostri istinti o sulle nostre debolezze.

L’unica cosa che possiamo fare per non cadere in trappola è conoscerli e fare scelte di conseguenza. Per questo oggi spiegheremo come risparmiare un sacco di soldi conoscendo queste tecniche di marketing.

Carrelli grossi

Questa regola è una delle più banali, ma è al contempo molto efficace. Può essere applicata in vari campi e più o meno si basa su questo principio: più un contenitore è grande, più noi saremo indotti a riempirlo.

Questo può risultare ben chiaro nei supermercati: i carrelli hanno sempre delle dimensioni medio-grandi proprio per questo motivo. Il nostro consiglio è di farsi una lista della spesa e di attenersi a quella. O in alternativa portare la shopping bag direttamente da casa propria.

L’atmosfera

Infine c’è un fattore importantissimo che i ristoranti e i bar sfruttano a loro vantaggio, l’atmosfera. Generalmente in questo genere di locali viene propagata una musica melodica dolce a volume medio-basso.

Di solito vengono usati i ritmi leggeri e coinvolgenti come quelli della bossa nova. Questo escamotage permette ai clienti di rilassarsi e di far passare il tempo, ordinando di più. Consigliamo, dunque, di fermarsi al bar solamente per il tempo necessario alla consumazione.

Oggi abbiamo parlato di come risparmiare un sacco di soldi conoscendo queste tecniche di marketing. Se vogliamo sapere qualcosa in più, consigliamo questo articolo: “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche”. Basta cliccare qui.