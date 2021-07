Tantissimi italiani sono già partiti per le vacanze, altri ancora stanno per scegliere quale sarà la destinazione del loro prossimo viaggio. Ma c’è una cosa che accumuna tutti (o quasi): è la voglia di viaggiare senza dover spendere un patrimonio.

Esistono dei trucchetti pratici e semplici da mettere in atto per evitare di fare la tipica fine dei turisti che si fanno fregare.

Tante persone li hanno già scoperti e infatti stanno risparmiando un bel po’ di soldi. A tutti gli altri si consiglia la lettura di questo articolo.

Risparmiare un mucchio di soldi andando in vacanza non è mai stato così facile

Noi di ProiezionidiBorsa teniamo particolarmente al tema del risparmio, anzi riteniamo che saper risparmiare realmente sia una vera e propria arte. Ecco perché diamo sempre ampio spazio a consigli per imparare a risparmiare in tutti i settori della vita. Infatti è incredibile quanti soldi di benzina si risparmiano seguendo questi suggerimenti furbi che migliorano le prestazioni della nostra auto.

Tornando alle vacanze, invece, ecco alcuni segreti per iniziare a risparmiare davvero.

Cancellazione gratuita e alert

Uno dei vantaggi maggiori di prenotare una vacanza online è la possibilità di cancellarla gratuitamente, senza neanche un euro di penale.

Non tutti i siti offrono questa possibilità, ma trovarli non è per niente difficile.

Un altro strumento utile se si prenota un viaggio online è l’alert. È un’impostazione offerta da alcuni siti, grazie a cui è possibile ricevere un messaggio quando il prezzo del percorso che abbiamo scelto si abbasserà. E in questo modo andremo a pagare sempre il prezzo più basso.

Comparatori di prezzi

Su internet esistono tantissimi siti di viaggi, ed è spesso difficile e noioso ricercare la tariffa più vantaggiosa tra le tante proposte. Lo strumento ideale in questi casi è il “comparatore di prezzi”.

Basta scrivere queste 3 parole su Google per ottenere un elenco di prezzi, ordinato da quello più basso al più alto. Il servizio è valido sia per i prezzi dei voli sia per quelli degli hotel. In questo modo risparmiare sarà davvero un gioco da ragazzi.

House sitting

Non esiste solo la babysitter: da oggi anche la casa avrà chi si prende cura di lei in assenza dei suoi proprietari. È esattamente in questo che consiste l’house sitting.

Si tratta di un servizio nuovo, per cui una persona alloggia in una casa altrui quando i proprietari di quest’ultima sono in vacanza. E se va di lusso, potrà capitare anche di dover curare una bella villa!

Basta andare su Google e cercare “house sitting”, e compariranno diversi siti che propongono il servizio. Ecco perché risparmiare un mucchio di soldi andando in vacanza non è mai stato così facile.