In questo articolo vedremo in 2 minuti in cosa consiste il bonus pubblicità e le novità introdotte dal Decreto Rilancio. Si tratta di un’agevolazione fiscale rivolta in particolare ai lavoratori autonomi che necessitano di far conoscere la propria attività. Ma anche di rilanciare le vendite. Il Decreto Rilancio mette in atto un potenziamento di questo beneficio e stanzia 60 milioni di euro per le partite IVA. Ti consigliamo la lettura di questo articolo su come pagare solo il 5% di tasse in Italia. Vediamo quindi come risparmiare sulle tasse facendosi pubblicità.

Il bonus pubblicità

La possibilità di risparmiare sulle tasse facendosi pubblicità è partita con il D.L. 50/2017. Questa normativa ha introdotto il bonus pubblicità nella forma di credito d’imposta. Il Governo ha così incentivato i settori editoria e pubblicitario, entrambi in gravi difficoltà negli ultimi anni. Il credito d’imposta è uno sconto sulle future tasse, quindi chi investe oggi in pubblicità pagherà meno tasse dal 2021. Il bonus è rivolto ad imprese e professionisti interessati a far conoscere i propri prodotti e servizi. Il Decreto Rilancio ha introdotto due grosse novità. La prima è l’aumento del beneficio fiscale, portato dal 30% al 50%. La seconda è la modalità di calcolo, in quanto l’intero investimento sarà la base per determinare il futuro sconto fiscale. Gli interessati dovranno presentare domanda telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria dal 1 al 30 settembre 2020. L’Agenzia delle Entrate pubblicherà poi sul proprio sito l’importo del credito effettivo.

Risparmiare sulle tasse facendosi pubblicità: un esempio pratico

Ma quali sono le spese utili per l’accesso al bonus? L’acquisto di spazi pubblicitari su pubblicazioni cartacee e online ed emittenti radio e TV. Ma non sui motori di ricerca. Le imprese hanno quindi un importante strumento per rilanciare la propria attività.

Facciamo un esempio pratico. Un’impresa o un professionista che desiderino ampliare la propria clientela possono decidere di farsi pubblicità sul uno dei principali siti italiani: ProiezionidiBorsa. Grazie al bonus pubblicità, ogni 100 euro di investimenti su proiezionidiborsa.it (al primo posto per i siti di finanza e al quinto posto fra tutte le categorie di siti in Italia per ranking su Alexa), consentono un risparmio di 50 euro dal 2021. Insomma, è possibile raggiungere oltre un milione di potenziali clienti al giorno pagando la metà. L’incremento degli affari e lo sconto fiscale annulleranno quindi gli effetti del costo dell’investimento. E i vantaggi dureranno molto tempo.

