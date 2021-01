Uno dei costi a cui spesso non si pensa quando si affitta un immobile è legato alle bollette. Questo è il principale motivo per cui moltissimi inquilini si trovano a sostenere dei costi inaspettati una volta preso possesso dell’immobile.

Esistono però dei particolari che permettono di evitare queste problematiche stando attenti nella scelta della casa. Scopriamo allora come è possibile risparmiare sulle bollette stando attenti a questi particolari della casa in affitto.

Sistema di riscaldamento

Il primo fattore a cui stare attenti quando si prende in affitto un immobile è legato all’impianto di riscaldamento della casa. Questo dettaglio è particolarmente importante quando il riscaldamento è autonomo, in quanto le spese ricadono interamente sull’inquilino della casa.

In linea di massima, è meglio puntare su una caldaia a gas quando è presente una rete di distribuzione cittadina. Questo è particolarmente vero quando la città si trova in una zona in cui in inverno fa particolarmente freddo.

Se, invece, il riscaldamento è centralizzato è importante stare attenti ai sistemi di riscaldamento dell’acqua. Infatti il famigerato boiler, soprattutto quando un po’ datato, può far lievitare consistentemente il costo delle bollette della luce.

Condizioni dell’immobile

I fattori più importanti a cui stare attenti sono però le condizioni dell’immobile. Nelle città particolarmente fredde è meglio controllare lo stato degli infissi prima di prendere in affitto una casa.

In caso di infissi vecchi la dispersione termica, infatti, può aumentare i costi di gestione, anche se è presente un sistema di riscaldamento efficiente. È quindi meglio sincerarsi che non ci siano spifferi in casa e che siano presenti finestre con i doppi vetri.

Per concludere, l’ultimo elemento a cui prestare attenzione è lo stato degli elettrodomestici di casa. Ad esempio, frigoriferi di classe B o più bassa possono portare ad un aumento consistente della bolletta della luce.

Detto questo, abbiamo capito come risparmiare sulle bollette stando attenti a questi particolari della casa in affitto.