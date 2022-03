È un periodo difficile per le imprese e le famiglie italiane, ed in generale per l’economia. Difficile perché appena iniziamo a riprenderci dagli effetti negativi della pandemia si presenta un nuovo problema, il caro bollette. Luce e gas, benzina ed energia elettrica continuano ad aumentare il loro prezzo mettendo in difficoltà famiglie e imprese che non riescono a fare fronte a questi aumenti straordinari.

Sempre in questo periodo lo Stato ha provato ad intervenire offrendo ai cittadini dei sussidi e degli aiuti economici. Non solo e non tanto contro il caro bollette, ma anche attraverso la predisposizione di una serie di Bonus diretti alla ristrutturazione e all’efficentamento delle case degli italiani. Per le imprese, invece, abbiamo visto aiuti economici ancora più diretti.

Risparmiare sulle bollette di luce e gas realizzando un giardino lussureggiante in primavera, pagando l’intervento con il Superbonus statale è possibile ed ecco come

Marzo è anche il periodo dell’inizio della primavera, dove il freddo piano piano si fa da parte. Con la stagione mite inizia pure il periodo migliore per le piante, molte, infatti, proprio in questo periodo sbocciano rigogliose nei nostri giardini e terrazzi. Molti italiani amano dedicarsi alla cura del verde soprattutto in un periodo come questo in cui danno il meglio di sé.

Sembra impossibile collegare risparmio sul bollette e Bonus di efficentamento energetico con l’idea della lussureggiante crescita delle piante in primavera. Eppure questo è possibile seguendo uno studio dell’ENEA intitolato “Gli ecosistemi vegetali per la rigenerazione ecologica delle città”. Lo studio tratta proprio della possibilità di utilizzare ecosistemi verdi per migliorare l’efficienza energetica di un immobile. Questa operazione consente anche di accedere ai relativi incentivi fiscali.

Ecco come risparmiare sulle bollette

Secondo l’ENEA realizzare tetti verdi e giardini pensili sul proprio palazzo potrebbe far risparmiare il 25% dell’energia elettrica usata per riscaldare o raffreddare l’edificio. In parole più semplici la copertura verde garantirebbe una più corretta dispersione del calore, rendendo la casa più calda d’inverno e più fresca d’estate.

Migliorando anche le prestazioni energetiche dell’immobile sarebbe possibile accedere ai vari Bonus fiscali per la realizzazione di questi interventi. Con un solo colpo, dunque, è possibile risparmiare sulle bollette di luce e gas realizzando un bellissimo giardino pensile o tetto verde utilizzando i fondi del Superbonus. In aggiunta a questi grandi vantaggi economici, creare un giardino pensile ed un tetto verde all’interno delle città farebbe davvero bene all’ambiente.