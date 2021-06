Al giorno d’oggi è davvero impossibile rinunciare ad Internet. Ogni giorno nuove offerte spuntano come funghi. Su smartphone, tablet e dispositivi di ogni genere. Dentro e fuori di casa.

La connessione è dappertutto. Si usa per il lavoro. In particolar modo durante la pandemia con lo smart working. O anche per lezioni, ricerche, seminari ed esami universitari. Nel tempo libero, inoltre, si utilizza Internet per guardare video su YouTube o film su Netflix. Per chattare sui social network. Riguardo a questi ultimi, in particolare, bisogna avere gli occhi aperti.

È indispensabile, quindi, trovare la soluzione più adatta a noi.

Risparmiare sull’abbonamento a Internet di casa è possibile con questo metodo semplice ed efficace a cui pochi pensano.

ADSL e Internet a casa, diverse soluzioni

Le offerte di Internet per la casa sono davvero una miriade. Molti operatori telefonici si sfidano quotidianamente per fornire ai clienti le soluzioni più complete e vantaggiose.

In molte case si può trovare un modem e la connessione tramite ADSL. Si tratta di una classe di tecnologie di trasmissione a livello fisico. Si utilizza proprio per Internet. Con o senza linea fissa, prevede un canone mensile medio di circa 30 euro.

Ma questa è l’unica strada da percorrere per avere una connessione a casa?

Chiaramente no. Ci sono diverse soluzioni. Ognuna con i suoi pro e contro.

Usare la SIM e il cellulare

Una strategia che si può adoperare coinvolge la connessione dati del proprio cellulare. I diversi gestori telefonici ormai propongono offerte con un canone fisso. Con una spesa che si aggira intorno ai 10 euro si hanno chiamate ed sms illimitati più alcuni Giga di Internet. Di solito sono 50 o 70.

Lo smartphone, inoltre, può funzionare da router. Sfruttando tale prerogativa, quindi, si possono connettere vari dispositivi e navigare in tranquillità. Occhio, però, ai Gigabyte che abbiamo a disposizione.

Tale soluzione è economica ma ha anche degli svantaggi. Basti pensare che non è illimitata. Essa, però, rimane un’ottima alternativa che tutti dovrebbero prendere in considerazione.