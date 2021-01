Secondo molte ricerche noi italiani siamo il popolo che acquista più bottiglie d’acqua d’Europa. Sarà per il costo relativamente basso o per abitudine, in moltissime famiglie la bottiglia d’acqua è un obbligo. I maestri della pubblicità lo hanno capito bene. In televisione vediamo spesso personaggi famosi destreggiarsi in siparietti per sponsorizzare questa o quella marca.

Tuttavia, l’acquisto dell’acqua può diventare una nota di spesa importante. Se vogliamo risparmiare, meglio cercare di trovare una soluzione. I consigli sul risparmio spesso ci impediscono di compiere determinati acquisti. Scelta drastica direbbero alcuni e Noi di ProiezionidiBorsa la pensiamo diversamente. Forse, infatti, è meglio cambiare qualche abitudine invece di cambiare vita.

Risparmiare sulla spesa? Facile come bere un bicchiere d’acqua naturale.

La scelta dell’acquisto

In passato abbiamo analizzato come le disposizioni dei prodotti nei supermercati influenzano le nostre scelte di consumo. Consci di ciò facciamo molta più attenzione ma immaginiamoci il seguente scenario. Stiamo camminando tra le corsie del supermercato e capitiamo in quella dell’acqua. O meglio, delle acque dato che ce ne sono davvero moltissime. La nostra scelta, per la maggior parte delle volte, ricadrà sulla stessa acqua di sempre. Arriviamo in cassa, magari con due confezioni, e ci rendiamo conto di aver di nuovo speso troppo.

La soluzione è chiara: forse dovremmo smettere di comprare l’acqua gasata e cominciare a comprare quella naturale. In media, l’acqua senza aggiunta di anidride carbonica costa meno delle altre. Gli esperti dicono che fa addirittura meglio alla salute e ci disseta di più.

D’ora in poi, quindi, sarebbe meglio comprare solo acqua naturale e dimenticare quella gasata. Al peggio, possiamo sempre comprarci quei macchinari che ci permettono di fare l’acqua gasata a casa. Oppure, se vogliamo risparmiare, cerchiamo di risparmiare su altro. Da qualche parte però, dobbiamo cominciare.

