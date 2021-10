In questo periodo si minaccia un rialzo dei costi delle bollette. Questa possibilità crea ansie e paure nel cuore delle famiglie italiane. Così non possiamo far altro che pensare ai modi migliori per risparmiare. Probabilmente non possiamo fare molto contro i rincari sulle bollette. Tuttavia, in altri casi, possiamo trovare strategie di risparmio intelligenti.

Insieme alle spese per gli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, forno) a costare caro sono i prodotti per la pulizia. Per esempio, in questo articolo vediamo come risparmiare sull’acquisto di detersivo liquido per ogni tipo di lavaggio a mano o in lavatrice. Invece adesso vogliamo parlare nello specifico del costo dei sacchetti usa e getta per l’aspirapolvere. Ebbene, il costo medio per 5 sacchetti oscilla tra i 10 e i 12 euro. Per un aspirapolvere che viene utilizzato quotidianamente, servirà almeno un sacchetto ogni 2 settimane. In totale la spesa può raggiungere i 24-29 euro al mese.

Ma lo Staff di PdB ha pensato a un metodo innovativo per non comprare tutti questi sacchetti. Infatti, risparmiare sui sacchetti per l’aspirapolvere è semplice ed economico grazie a questo oggetto a costo zero. Vediamo insieme di cosa si tratta. L’idea che stiamo per proporre è un progetto fai da te che ci permette concretamente di risparmiare. Inoltre, poiché sfrutta il riutilizza di materiali che già abbiamo in casa, è assolutamente ecologico. Sarà necessario qualche minuto del nostro tempo, un paio di forbici e un briciolo d’amore per il bricolage.

L’unica cosa che dovremmo fare è conservare un vecchio sacchetto della nostra aspirapolvere. Poi, conserviamo i sacchetti di carta di frutta e verdura o del pane. Da questi due particolari è possibile già intuire cosa costruiremo. Nel sacchetto sicuramente ci accorgeremo della presenza di una parte fatta di cartone solido. È quella che va inserita nell’apposito spazio e dove entra il tubo di scarico dell’elettrodomestico.

Con un paio di forbici dobbiamo ritagliare via quella parte, lasciando 3 centimetri di carta attorno. Così eliminiamo il resto del sacchetto che contiene la spazzatura raccolta dall’aspirapolvere. Ora prendiamo il sacchetto di carta della verdura e accorciamolo, nel caso fosse molto più lungo di quello originale. Fissiamo la parte aperta del sacchetto ai lembi del cartone dove s’inserisce il tubo.

Possiamo facilmente usare del nastro adesivo di carta. L’importante è che isoli tutto il sacchetto. In questo modo non rischiamo che lo sporco fuoriesca. Adesso siamo pronti per inserire il sacchetto e usarlo. Una volta piano potremo eseguire la stessa operazione di sostituzione.