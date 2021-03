Uno dei luoghi comuni che più affliggono l’universo femminile è riassumibile in queste parole: “non ho niente da mettermi”. Questa frase viene spesso pronunciata con somma disperazione davanti a cassetti pieni di abiti, pantaloni e cappotti.

Effettivamente però può contenere un fondo di verità: la disorganizzazione dei propri indumenti può portare a un’enorme frustrazione e all’idea di non essere abbastanza presentabili. Ma a volte le cose sono più semplici di quello che sembrano e per mettere in ordine i vestiti esistono dei piccoli trucchi. Per questo motivo oggi ne sveliamo uno: ecco come risparmiare spazio grazie a questo oggetto quotidiano che organizza gli armadi strabordanti.

La linguetta di una lattina

Ci sono molte cose che spesso buttiamo nel cestino senza pensarci. Sicuramente fra queste rientrano le linguette delle lattine, tipiche dei soft drinks come thè freddi o bibite gassate. Gettarle via è un errore dato che possono essere delle ottime alleate per le grucce dei nostri guardaroba. Scopriamo insieme come utilizzarle al meglio.

Come organizzarsi nella maniera più furba possibile

Ci sono dei capi di vestiario che necessariamente vanno appesi, non piegati. Parliamo dei cappotti, delle camicie, e anche dei vestiti lunghi. Se si hanno molti di questi articoli, allora è possibile che all’interno dell’armadio regni il caos.

O che peggio ancora, si utilizzino altri spazi perché di fatto lì non c’è posto. Basta allora prendere le grucce e disporne alcune in verticale, invece che solo in orizzontale. Basterà infilare la nostra linguetta nella parte metallica della gruccia e poi appenderne un’altra giusto sotto, sfruttando il buco che rimane libero.

Oggi abbiamo spiegato un modo facile per risparmiare spazio grazie a questo oggetto quotidiano che organizza gli armadi strabordanti. Se si vogliono scoprire altre curiosità sul mondo della moda e del beauty, consigliamo di consultare questo articolo al seguente link: “La formula matematica che determina la lunghezza di capelli perfetta per il proprio viso”.