Risparmiare soldi sarà davvero facile utilizzando queste idee furbe per riciclare i tubi delle patatine

Gli amanti delle patatine lo sanno bene, una volta finite resta solo con carta e tubi vuoti, pronti per la spazzatura. Queste confezioni, però, spesso non sono realizzate con materiali riciclabili e spesso devono, quindi, essere gettate nell’indifferenziata.

Non dovremmo però buttarle, perché risparmiare soldi sarà davvero facile utilizzando alcune idee facili e molto utili.

Due idee facili ed economiche da realizzare

Una idea simpatica potrebbe, ad esempio, essere quella di usare il tubo delle patatine come amplificatore fai da te. Il procedimento sarà molto semplice e non avremo bisogno di tantissimi oggetti: basteranno giusto un paio di forbici, 2 mollette da ufficio, colla e qualche foglio di carta igienica.

Prendiamo allora il nostro tubo e, dopo averlo decorato a piacimento, pratichiamo una piccola incisione rettangolare su un lato vicino alla base. Una volta fatto questo, prendiamo le mollette da ufficio e attacchiamole con un po’ di colla sui lati del tubo.

Ottenuta la nostra base, non ci resterà che inserire i fogli di carta appallottolati dentro il tubo in modo da migliorarne il suono. Appoggiamo poi lo speaker del cellulare sull’apertura precedentemente creata e il gioco sarà fatto.

Un’altra idea molto interessante potrebbe poi essere quella di usare i tubi delle patatine più grandi come pratici contenitori di spaghetti. Basta conservare gli spaghetti all’interno delle scatole che, una volta aperte, non si possono più chiudere. Conserviamoli invece all’interno di questi contenitori muniti di tappo, per mantenerli freschi e ordinati.

Infine, un’altra idea interessante e originale per riutilizzare i tubi delle patatine è quella di trasformarli in bellissimi vasi da giardino. Per questa idea di riciclo creativo la cosa più importante sarà in assoluto la fantasia. I tubi di patatine già per la loro forma, infatti, si prestano benissimo a diventare vasi per bellissimi mazzi di fiori.

Il lavoro più grosso sarà allora quello di decorare a piacimento questi tubi per renderli gradevoli alla vista. Ecco, quindi, che potremo ricoprirli interamente con pittura o piccoli oggettini da applicare su delle basi di carta colorata. Basterà spennellare la carta con un po’ di colla lungo tutta la superficie del vaso e attaccarci sopra sassolini, perline, bottoncini o brillantini a piacimento. Se avremo fatto un bel lavoro il risultato sarà un vaso unico e spettacolare, ottimo anche come regalo per amici e parenti.

