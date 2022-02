Il risparmio è uno dei temi principi di ogni generazione. Lo si insegna fin da bambini, quando si spiega la favola della formica e della cicala. Oggigiorno, con l’aumento sensibile delle bollette, è un tema di grande attualità. Gli italiani stanno scoprendo quello che è stato preannunciato con abbondante anticipo. Sono arrivati, infatti, i sostanziali aumenti di gas e luce di cui tutti abbiamo sentito discutere per mesi. Un conto, però, è sentirne parlare, un altro è verificarlo leggendo la cifra da pagare sulla bolletta. Lo stupore e l’incredulità sono stati notevoli, nonostante fossimo abbondantemente preparati.

Ci stiamo tutti industriando per ridurre, nel limite del possibile, i consumi. Non che prima fossimo tutti delle cicale, ma, sicuramente qualche accortezza in più, negli ultimi tempi, andrà presa. Per farlo, ci potrebbe venire in aiuto un guru della finanza americana. Dave Ramsey, scrittore, conduttore radiofonico, nonché consulente economico ed esperto di soldi, ha voluto proporre in un libro tutti quei consigli utili per raggiungere la libertà finanziaria.

Una sorta di decalogo che tutti dovremmo leggere, se non altro per cercare poi di adattarlo a quello che è la nostra situazione. I consigli di Ramsey si basano su uno studio fatto osservando milioni di persone. Cercando di capire il loro approccio al risparmio. Il web, le varie conferenze tenute sul vasto territorio statunitense e l’ascolto di tantissime persone nei suoi programmi radiofonici sono stati il suo campione reale.

Risparmiare soldi, pagare i debiti e vivere felici, ecco l’imperdibile libro di un guru della finanza americano che svela come fare

Da lì ha iniziato per scrivere questo libro che indica una via ben precisa. Per qualcuno, forse, anche utopica, ma che indubbiamente, se percorsa, porterebbe a vivere davvero sereni. Un cambiamento di stile di vita è alla base della sua teoria. Il rimettere l’individuo al centro del Mondo, cercando di far diventare i soldi un’opportunità e non uno svantaggio. Partire dall’azzeramento di ogni debito, fatto salvo, evidentemente, quello del mutuo, che merita un discorso a parte, è la base per poi conquistare la propria libertà.

Imporsi un’agenda in cui andare a cancellare, di volta in volta, tutti gli impegni finanziari presi. Darsi un lasso di tempo per farlo, ma sapendolo organizzare con metodicità. Un libro a metà tra l’economia e la psicologia, tra la finanza e il mental coaching. Che parte dal pensiero umano per poi arrivare agli esempi pratici. Ogni cambiamento, per Ramsey, deve nascere da un bisogno. Se voglio avere una libertà finanziaria, non è con il semplice risparmio che potrò ottenerla.

Anche questo, infatti, deve essere canalizzato in un determinato modo, altrimenti rimane solo una parola fine a sé stessa, che non porta da nessuna parte. Questo imperdibile libro per risparmiare soldi, pagare i debiti e vivere felici, dunque, è consigliato per tutti quelli che sono già predisposti al cambiamento. Non propone una ricetta standard, ma si basa sull’esperienza di milioni di persone. Un’utile lettura per guardarsi dentro, soprattutto in momenti complessi come quelli attuali.