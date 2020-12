Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni mese tutte le donne utilizzano un’ingente quantità di assorbenti e spesso molte di loro sono inconsapevoli del danno ambientale che stanno creando. Allo stesso tempo spendono soldi che, invece, potrebbero essere risparmiati grazie all’utilizzo di altri strumenti.

Per fare chiarezza oggi spieghiamo come risparmiare soldi e fare bene al pianeta, ecco cosa sono le coppette mestruali e come sceglierle.

I criteri di scelta

La coppetta mestruale è un piccolo utensile in silicone da usare durante il ciclo per raccogliere il sangue. A differenza dell’assorbente non lascia cattivi odori, è più igienico ed è fatto di un materiale ipoallergenico che non irrita le pareti vaginali.

Inoltre, fa bene all’ambiente, perché può essere utilizzato fino a dieci anni. E non solo. Riduce il consumo di plastica che si produce, invece, usando gli assorbenti usa e getta.

Per scegliere quella giusta per la propria anatomia serve però fare un pò di indagini. Infatti, prima di tutto, si deve comprendere quanto sangue si perde e, quindi, guardare il corrispettivo in millilitri di ciascuna coppetta.

La scelta della taglia

Nella scelta bisogna anche tenere in conto della larghezza della vulva e, dunque, del diametro. Proprio per questo, ci sono alcuni di questi dispositivi che sono studiati sia per chi ha portato avanti una o più gravidanze sia per chi, invece, non ha mai avuto figli. Online sono presenti dei test che aiutano anche a capire la lunghezza della propria cervice. E pertanto aiutano molto nella scelta della taglia.

Oggi abbiamo spiegato come risparmiare soldi e fare bene al pianeta: ecco cosa sono le coppette mestruali e come sceglierle. Se si è interessati al mondo dell’ecosostenibilità sul nostro sito sono presenti diversi articoli che hanno come soggetto una tematica green. Ad esempio cliccando questo link si può leggere un approfondimento che spiega come l’utilizzo di questa via alternativa possa far risparmiare nel corso di una vita almeno 2.500 euro.