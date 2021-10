Una delle spese più ingenti all’interno delle famiglie è proprio la macchina, soprattutto quando è necessario averne più di una per spostarsi. Infatti il bollo, l’assicurazione e la manutenzione fanno uscire dalle tasche migliaia di euro ogni anno. Ma non solo: la benzina costa tantissimo e spesso bisogna consumarne molta per muoversi tutti i giorni. Ci sono però degli escamotage che possono notevolmente ridurre le spese. Infatti, risparmiare moltissimi soldi alla guida con questi trucchi che pochi conoscono. Vediamo insieme la faccenda più nel dettaglio.

Tutti gli accorgimenti di buon senso da mettere in atto

In primis iniziamo affermando di affidarsi al buon senso. Ci sono macchine che consumano molto meno di altre e che, quindi, sono meno inquinanti e per questo hanno prezzi differenti. Se dunque abbiamo un’automobile che di per sé consuma molto non ce ne dobbiamo stupire. Preoccupiamoci quindi di ciò che è in nostro potere: lo stile di guida. Questo incide moltissimo sul budget. È meglio quindi procedere in maniera costante senza fare scatti di accelerazione o di decelerazione, soprattutto quando si va in autostrada. Poi se non si ha un cambio automatico, bisogna stare attenti a non andare troppo su di giri. Infine, è consigliabile non affrontare le discese a folle, ma usando sempre la marcia più appropriata alla situazione.

Risparmiare moltissimi soldi alla guida con questi trucchi che pochi conoscono

Passiamo poi ai suggerimenti meno ovvi. Il primo è quello di chiudere i finestrini, soprattutto quando si va ad alta velocità. L’aria quando entra nel veicolo infatti esercita una forza opposta e contribuisce a farlo sforzare di più. Conseguentemente si verifica uno spreco e quindi una perdita di denaro. Lo stesso vale per tutte le funzioni dell’auto. Se non sono strettamente necessarie è meglio lasciarle spente. Infine l’ultimo consiglio riguarda i distributori. Tutti sanno che i prezzi possono essere significativamente diversi di luogo in luogo. Ad esempio, in autostrada costano molto di più proprio perché è presente meno concorrenza. Quindi è meglio ricaricare sempre al di fuori di questo circuito. Però se si vuole effettuare un veloce controllo dei prezzi ci viene in aiuto la tecnologia. Ci sono infatti diverse applicazioni presenti sul telefonino che confrontano agevolmente i prezzi rispetto alla nostra posizione. Per farsi un’idea di quale sia la migliore basta provarle o guardare le recensioni lasciate dagli utenti che le utilizzano.

