Con i nostri suggerimenti per il risparmio della batteria, il nostro cellulare non solo durerà più a lungo, ma risparmieremo anche elettricità.

In questo articolo mostreremo alcuni semplici trucchi che tutti quanti noi possiamo usare per risparmiare la batteria del cellulare.

Con altri sei consigli, invece, possiamo risparmiare la batteria del laptop.

Risparmiare la batteria del telefonino, ecco alcuni suggerimenti per una maggiore autonomia

Chi risparmia energia elettrica nella vita di tutti i giorni fa bene all’ambiente e al portafoglio. Possiamo anche ridurre il consumo energetico del nostro smartphone ed evitare così inutili sprechi di energia.

Ma questo ha un altro effetto molto positivo: meno spesso dobbiamo caricare la batteria, più a lungo potremo usare il nostro cellulare. Perché il numero di possibili cicli di ricarica della batteria del cellulare è limitato.

Se la batteria è completamente scarica in modo che il telefono cellulare si spenga completamente, è necessario lasciarlo caricare brevemente prima di riaccenderlo. In questo modo rispetteremo il meccanismo di protezione dall’arresto.

Risparmiare batteria: suggerimenti per il risparmio energetico per lo smartphone

Fondamentalmente meno usiamo il nostro smartphone meno batteria consuma. Ma anche se non lo stiamo utilizzando, il cellulare ha bisogno di energia, perché in background recupera le email, scarica gli aggiornamenti (a seconda dell’impostazione) o attende possibili chiamate e messaggi.

Se non lo stiamo utilizzando, dunque, dovremmo disattivare quante più app, connessioni e servizi possibili per risparmiare batteria.

Nelle impostazioni dello smartphone dovremmo disattivare WLAN, Bluetooth, dati mobili e la funzione di localizzazione se al momento non ne abbiamo bisogno.

In alternativa, possiamo anche passare alla modalità aereo. L’unica differenza è che non potremo più ricevere chiamate e SMS.

Dovremmo anche chiudere tutte le app in esecuzione quando non le stiamo utilizzando. Le app continuano a funzionare in background e consumano energia non necessaria.

Disattiviamo anche “l’aggiornamento in background” nelle impostazioni, altrimenti i vari messenger cercheranno continuamente nuovi messaggi, il che assorbe molta energia.

Molti smartphone hanno anche una modalità di risparmio energetico

Dunque, scopriamo come risparmiare la batteria del telefonino. Qui non solo le funzioni elencate sono disattivate, ma anche alcuni servizi in background.

Le funzioni “Hei Siri” (iPhone e iPad) e “Okay Google” (smartphone Android) sono in qualche modo nascoste. Questo attiva l’assistente linguistico dello smartphone, quindi il cellulare è in attesa per tutto il tempo.

Se si disattiva la funzione nelle impostazioni, si risparmierà anche la batteria. “Ehi Siri si spegne tramite le impostazioni generali, OK Google può essere disattivato tramite l’app Google.

Di gran lunga la maggior parte del consumo della batteria è dovuta al display; più luminoso è il display, maggiore è il fabbisogno di energia. Tuttavia, spesso non è necessario un display molto luminoso, soprattutto di sera è sufficiente poca luce.

È possibile ridurre la luminosità del display nelle impostazioni utilizzando un dispositivo di scorrimento. Possiamo trovare queste impostazioni anche scorrendo verso l’alto dal bordo del display (iPhone) o scorrendo verso il basso dal bordo del display sugli smartphone Android.

Se desideriamo prolungare ulteriormente la durata della batteria, abbiamo altre opzioni:

possiamo rinunciare ai giochi che consumano molta energia;

usare la fotocamera solo con parsimonia e senza flash;

eliminare alcune app di cui non abbiamo bisogno.

