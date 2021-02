Risparmiare è possibile con questo sostituto della carta da forno che inquina meno

La carta da forno è un prezioso alleato in cucina. Usandola si riduce la quantità di olio che mettiamo nelle varie pietanze. Rendendo la nostra cucina più leggera e salutare. Ma purtroppo la carta da forno è composta di un materiale non riciclabile. Ecco un’alternativa che fa bene all’ambiente e anche al portafoglio.

Risparmiare è possibile con questo sostituto della carta forno che inquina meno

Il problema dell’uso della carta da forno non è solo ambientale. Ma anche di spreco. Perché una volta usato un foglio, va solo buttato. È impossibile riutilizzarlo senza evitare di contaminare le varie preparazioni. E questo vale sia per i piatti salati che per quelli dolci. Quindi cosa fare?

In commercio esistono dei sostituti validissimi. Infatti molte aziende hanno iniziato a produrre questo fantastico oggetto. Stiamo parlando del tappetino di silicone. Sembrano delle tovagliette americane. Ma sono fatti di silicone, un materiale riutilizzabile. Infatti dopo ogni ricetta si può lavare con acqua e sapone. Ed è pronto per essere usato nella prossima ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Grazie alle sue proprietà antiaderenti garantisce che nessun cibo si attacchi. Facendo proprio lo stesso lavoro della carta da forno. Anzi, non si rischia neanche di bruciarlo. Perché resiste alle alte temperature.

Ne esistono di varie dimensioni e forme. Alcuni hanno la base forata che è l’ideale se si preparano dei biscotti.

Assorbono gli odori

Un altro vantaggio di questi fogli di silicone è che non assorbono alcun odore. Quindi dopo aver preparato una lasagna, basterà lavarli. E poi si potrà subito usarli per un delizioso pan di spagna. Senza doversi preoccupare che se ne alteri il sapore. Il prezzo è davvero contenuto. E sono quasi indistruttibili. Vanno buttati solo se si lacerano. Spesso si trovano in confezioni da due. E il costo si aggira tra i 10 euro e i 20 euro circa.

Quindi risparmiare è possibile con questo sostituto della carta forno che inquina meno. La cosa importante è acquistare un tappetino di silicone di qualità. Deve essere fatto di silicone alimentare al 100%. E in più, se ne trovano alcuni con delle forme già disegnate. Utilissimi per esempio se si vogliono creare dei perfetti macaron.

Approfondimento

Come realizzare dei macaron perfetti e fare un figurone con gli amici