Prendersi cura del nostro viso e del nostro corpo è un’abitudine ottima, ma anche abbastanza costosa. Sicuramente, prendere un appuntamento dall’estetista ci permette di fare un tagliando specifico al nostro corpo. Senza contare un fine settimana in beauty farm, cosa però di questi tempi, assai difficile.

Ecco, allora, come risparmiare e investire altrove i nostri soldi preparando uno scrub casalingo benefico per il nostro corpo. Approfittiamone magari delle prossime feste natalizie per dedicare un po’ di tempo a noi e al nostro corpo. I nostri Esperti suggeriscono in questo articolo l’utilizzo di alcuni alimenti, che abbiamo già in casa per la preparazione delle ricette quotidiane.

Pomodoro e citronella

Il primo trattamento che suggeriamo potrebbe fare al caso nostro, addirittura costo zero, utilizzando i pomodori e riesumando la citronella, avanzata dalla lotta alle zanzare dell’ultima estate. Consigliamo di usare dei pomodori maturi, nel nostro caso, i migliori per un effetto immediato. Prendiamo:

350 grammi di zucchero, che equivalgono circa a due tazze da tè;

un pomodoro abbastanza grosso;

200 ml di olio extravergine;

poche gocce di olio di citronella, che può essere comunque sostituito da un altro olio essenziale che abbiamo a casa.

Tagliamo il pomodoro in pezzi molto molto piccoli e, mescoliamolo assieme a tutti gli altri ingredienti in una terrina. Una volta formato il nostro scrub, chiudiamolo in un barattolo con tappo ermetico e lasciamo in frigorifero solo il tempo di utilizzarlo. Facciamo infatti attenzione che, dopo qualche giorno, gli ingredienti rischiano di fermentare.

Con la banana

Ma si può risparmiare e investire altrove i nostri soldi preparando uno scrub casalingo benefico per il nostro corpo, anche con una banana. Non ci serviranno altro che: una banana, tre cucchiai abbondanti di zucchero e una decina di gocce di olio essenziale di vaniglia. Schiacciamo assieme il tutto, mescolandolo e verrà uno splendido scrub naturale, da fare invidia a un trattamento personalizzato.

