Arriva il Natale e con esso uno dei dolci tipici più amati dagli italiani. Il panettone, forse più del pandoro, è un dolce che non può mancare sulle tavole natalizie.

Quest’anno non ci potranno essere grandi cenoni e i partecipanti ai festeggiamenti saranno ridotti di numero. Proprio per questo regalarsi dei prodotti di qualità, che diano conforto e calore al cuore, è molto importante.

La scelta del panettone giusto è sempre molto difficile. C’è chi sceglie il panettone artigianale delle pasticcerie, chi opta per un artigianale della grande distribuzione e chi, ancora, prende quello più conveniente al supermercato.

Ma si è sicuri che il panettone del supermercato (con la grande offerta di marche diverse) sia in realtà il più scarso di qualità? Sicuramente il risparmio è assicurato acquistando uno dei panettoni confezionati, eppure questo non è sempre sinonimo di bassa qualità.

Ecco come risparmiare comprando i migliori panettoni semplicemente andando al supermercato.

La qualità è legge

Per prima cosa è bene sapere che per legge (decreto 22 luglio 2005) lo Stato ha deciso di tutelare la produzione di questo magnifico dolce tradizionale. Il panettone, artigianale o industriale che sia, deve rispettare le dosi e gli ingredienti sottoscritti dalla legge senza distinzione. In ballo c’è la stessa denominazione di “panettone”. Quindi diffidare dai prodotti che si avvicinano alle forme di un panettone ma che non hanno la denominazione.

Il secondo consiglio è di leggere le etichette. Quando ci si reca in supermercato bisogna ritagliare qualche minuto per decifrare le etichette e fare una scelta consapevole del cibo. L’etichetta è lo strumento attraverso il quale si può capire la qualità di un prodotto. Questo vale anche per il panettone.

Le informazioni che bisogna valutare per l’acquisto di un panettone sono principalmente tre:

azienda e stabilimento di produzione del prodotto;

lista ordinata degli ingredienti;

valori nutrizionali.

A questi tre elementi si aggiunge il prezzo. Valutare questi 4 parametri insieme ci permette di scegliere il panettone migliore. Oltretutto, non è raro che marchi che usano gli stessi ingredienti abbiano prezzi molto diversi. I più famosi come Paluani, Balocco, Maina, Borsari, producono anche per supermercati e discount e non differenziano veramente la produzione se non per la confezione. Ciò significa che con un enorme risparmio si può gustare un panettone di ottima qualità.

Un altro stratagemma è sfruttare il fatto che, grazie ad accordi industriali, molti grandi marchi producono i panettoni venduti con marchi del supermercato.

Poi si passa alla prova del gusto. Bisogna che il panettone profumi di burro, di candito e di vaniglia. In bocca devono distinguersi i diversi ingredienti e l’uvetta, i canditi, devono essere visibili. Non devono esserci retrogusti amari, né il panettone deve essere estremamente dolce.

Secondo un test effettuato da Altroconsumo, basato sulla qualità degli ingredienti, sulla presenza di frutta, sull’uso dei lieviti, i migliori panettoni in commercio non sono quelli delle grandi marche.

Insomma, risparmiare comprando i migliori panettoni semplicemente andando al supermercato è possibile. Basta fare attenzione e comprare considerando questi parametri. Per un Natale che non mancherà certo di un panettone ottimo e fragrante.