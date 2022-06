Risparmiare col condizionatore è un’ottima idea ma attenzione a usarlo così perché potremmo mettere in pericolo cani e gatti

Stiamo affrontando uno degli inizi estate più caldi degli ultimi anni. E allo stesso tempo siamo in mezzo a una crisi energetica che sta facendo schizzare alle stelle le bollette. Per questo motivo molti di noi stanno cercando il giusto compromesso per non rinunciare all’aria condizionata senza spendere una fortuna. Risparmiare col condizionatore è un’ottima idea. Purtroppo, però, potrebbe non essere la migliore soluzione se abbiamo un cane o un gatto in casa. É il momento di capire come usarlo nel modo giusto per non mettere a repentaglio la salute dei nostri amati compagni di vita.

Controlliamo il comportamento degli animali con il condizionatore acceso

Esistono molti modi per risparmiare col condizionatore e alcuni trucchetti per farlo rendere al meglio. Se questi metodi sono funzionali anche per cani e gatti saranno loro stessi a mostrarcelo. Proviamo ad accendere l’elettrodomestico e iniziamo a osservare l’animale. Se rimane nelle vicinanze probabilmente la temperatura e la condizione climatica è di suo gradimento. Se invece si allontana in fretta significa che la temperatura è troppo bassa o il getto d’aria troppo forte e che quindi dobbiamo cambiare regolazione.

I pericoli dell’aria condizionata per cane e gatto

Esagerare con il condizionatore può mettere a rischio la salute delle persone. E lo stesso accade per gli animali domestici. In più, quando si parla di cani e gatti, dobbiamo considerare anche un altro aspetto. Ovvero che i nostri meccanismi di auto-regolazione della temperatura sono diversi da quelli dei nostri compagni. I pet hanno sempre bisogno di un certo livello di umidità nell’aria per mantenere la corretta temperatura corporea. Troppe ore di condizionatore acceso, magari unito al deumidificatore rischiano di compromettere questo processo.

In più se la ventola è troppo potente non va escluso il rischio di irritazioni e problemi agli occhi.

Ora che abbiamo scoperto quali sono i rischi dell’aria condizionata per cane e gatto dobbiamo capire come usare il condizionatore per ridurli.

Fondamentale è non esagerare con le ore di accensione e soprattutto con le temperature. In linea di massima un range tollerabile per gli animali è compreso tra i 23 e i 26 gradi.

Se abbiamo un cane le attenzioni devono essere ancora maggiori. Fido è particolarmente a rischio colpo di calore in estate. Uscire per una camminata con più di 30 gradi e trovarne 20 quando rientriamo in casa è decisamente una pessima idea. Molto meglio spegnere il condizionatore prima di uscire e accenderlo soltanto quando l’animale ha ristabilito la sua temperatura corporea.

Facendo così riusciremo anche a limitare il rischio di fastidiosi problemi respiratori.

