L’8 dicembre è la festa dell’Immacolata Concezione. Un giorno festivo che segna l’inizio del periodo natalizio. Secondo il calendario della Chiesa Cattolica, infatti, in questo giorno si ricorda la nascita senza peccato della Vergine Maria. Ad ogni modo il giorno dell’8 dicembre è, sia per i credenti che per i laici, dedicato alla preparazione dell’albero di Natale e del presepe.

In quest’anno così particolare, invece di scegliere il tradizionale abete vero o sintetico, si potrebbe fare una scelta più ecologica. Infatti, numerose sono le alternative creative e di grande impatto visivo per costruire un albero natalizio. Si aggiunge anche un grande risparmio per l’acquisto dell’abete i cui prezzi schizzano alle stelle in questo periodo.

Ecco come risparmiare sull’albero di Natale con alternative creative per un’atmosfera magica.

Albero sintetico o naturale

Tutti si saranno posti la domanda se sia più ecologico e risparmioso acquistare un albero naturale o uno sintetico. Non c’è una vera sola risposta.

Gli alberi sintetici sono generalmente costituiti di plastica e metallo. In Italia ci sono associazioni e aziende che si occupano del ritiro del materiale riciclabile.

Per quanto riguarda gli alberi veri, il problema emerge quando è l’ora di smontare le lucine e gli addobbi. Infatti, gli abeti soffrono nel vaso e spesso sono destinati a morire. L’ideale sarebbe piantarli in aree boschive dove crescono queste piante. Così gli si darà nuova vita.

In tutti i casi è bene sapere che sia l’albero sintetico che quello naturale non devono mai essere gettati nei cassonetti. Essendo rifiuti “ingombranti” bisogna richiedere un servizio specifico. Inoltre, abbandonare un albero nella pattumiera dopo che ha prestato servizio potrebbe essere un gesto infelice.

Ma ecco qualche alternativa davvero fantasiosa per dar vita a un albero di Natale speciale. Tutto all’insegna del riciclo creativo e dell’ecologia.

Bottiglie luminose

Se non si è mai pensato all’uso di bottiglie, costruire l’albero utilizzandone di plastica o di vetro darà un risultato sorprendente. È possibile unire delle strisce di bottiglie (il colore verde richiama il verde degli alberi) a un bastone ad altezze diverse. In questo modo si ricreerà la sensazione delle fronde dell’abete. Oppure le bottiglie possono essere unite tra loro creando degli strati che man mano si restringono formando la punta dell’albero. Si potranno aggiungere infine decorazioni luminose o fatte di ritagli di carta. Se si usano bottiglie di vetro si possono introdurre addirittura delle lucine all’interno per un risultato spettacolare.

Albero biblioteca

Se si hanno parecchi libri, tipo una vecchia enciclopedia o altri libri inutilizzati, essi si rivelano perfetti per formare un albero. La base dovrà comprendere circa 12 tomi messi in circolo. Poi si sovrapporranno altri tomi in numero minore così da rimpicciolire sempre più il diametro dell’albero. All’apice si potrà mettere una stella luminosa e decorare con altre luci.

Stoffa e cartone

Per formati più piccoli di albero di Natale, si possono riciclare pezzi di stoffa o di carta. Con un pizzico di fantasia e un saldo sostegno, strisce di carta, stoffa, cartone, potranno imbastirlo e creare un piccolo albero. Le decorazioni potranno essere create direttamente sulla stoffa o sulla carta o applicate successivamente.

Risparmiare sull’albero di Natale con alternative creative per un’atmosfera magica, certo che è possibile. Dare spazio alla fantasia e crearne uno unico non sarà difficile.